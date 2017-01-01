AI YouTubeコンテンツジェネレーター: より速くビデオを作成

ビデオスクリプトを魅力的で完全に編集されたAI生成コンテンツに変換。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能がワークフローを効率化します。

AIを活用したYouTubeコンテンツジェネレーターで、あなたのクリエイティブなアイデアを効率的に魅力的な物語に変えてみましょう。この45秒のビデオは、YouTuberやコンテンツクリエイターを目指す人々を対象に、スピーディーで楽観的なビジュアルスタイルを特徴とし、親しみやすいボイスオーバー生成を組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、基本的なコンセプトから洗練されたビデオスクリプトへのシームレスなワークフローを紹介し、どれだけ迅速に魅力的なコンテンツが制作できるかを強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやマーケター向けに、HeyGenのYouTubeビデオエディターとしての力を示す30秒のビデオを作成します。洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、AIアバターがどのようにメッセージを生き生きとさせるかを強調します。AI生成のビジュアルと多様なテンプレート＆シーンを活用して、注目を集め、プロフェッショナルさを瞬時に伝えるダイナミックなコンテンツを制作します。
サンプルプロンプト2
忙しいクリエイターやソーシャルメディアマネージャーは、HeyGenがYouTubeショートのための完全に編集されたビデオを作成する方法を簡素化するこの60秒のプロンプトを評価するでしょう。ダイナミックなテキストオーバーレイと熱意あるボイスオーバーを使用して、長いアイデアを簡潔で魅力的なコンテンツに変える方法を示します。字幕/キャプションの追加やアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを活用して、縦型フォーマットに完璧にフィットさせ、最大のリーチを確保する方法を紹介します。
サンプルプロンプト3
教育者やeラーニングコンテンツクリエイターの皆さん、テキストからYouTubeビデオを作成するツールがどのように授業の提供を革新するかを、この40秒のビデオで発見してください。明確で教育的なビジュアルスタイルを採用し、クリーングラフィックスとプロフェッショナルなAIボイスオーバーで強化します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートがどのように説明を豊かにし、書かれた資料をダイナミックで簡単に消化できるビデオコンテンツに変え、ボイスオーバー生成を通じて魅力的なナレーションを生成するかを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI YouTubeコンテンツジェネレーターの仕組み

テキストからフルプロダクションまで、強力なAIツールを活用してワークフローを効率化し、コンテンツを強化することで、魅力的でプロフェッショナルなYouTubeビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
アイデアや既存のテキストを入力することから始めます。AI YouTubeコンテンツジェネレーターが「ビデオスクリプト」をダイナミックなビデオに変換し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を活用してコンテンツの基盤を構築します。
2
Step 2
ビジュアルとボイスを選択
コンテンツを最もよく表現する「AIアバター」の多様なライブラリから選択して、ビデオをパーソナライズします。この機能は、スクリプトを視覚的に生き生きとさせ、魅力的なAI生成ビジュアルを作成します。
3
Step 3
強化と仕上げを追加
自動生成された「キャプション」を追加して、アクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを向上させ、ビデオを強化します。カスタムブランディングとシーントランジションでさらに仕上げを行い、プロフェッショナルな仕上がりにします。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
作成に満足したら、強力なアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能を利用して、「完全に編集されたビデオ」をあらゆるプラットフォームに準備します。AI生成コンテンツはアップロードの準備が整い、視聴者とシームレスに共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高インパクトなビデオ広告を制作

.

AIを活用して魅力的なビデオ広告を迅速に作成し、製品、サービス、またはYouTubeコンテンツを効果的かつ効率的に宣伝します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なYouTubeコンテンツの作成を簡素化しますか？

HeyGenはクリエイターが高品質なAI YouTubeコンテンツを効率的に制作できるようにし、アイデアを魅力的なAI生成ビデオに変換します。プロフェッショナルなAIアバターとAIボイスオーバーを使用し、顔を出さないYouTubeビデオも可能にします。これにより、コンテンツ生成プロセス全体が効率化されます。

HeyGenはテキストをYouTubeビデオに変換するためにどのような革新的な機能を提供していますか？

HeyGenはテキストからYouTubeビデオを作成するツールとして優れており、ユーザーが書かれたビデオスクリプトを簡単に洗練されたビデオに変換できます。高度なAIボイスオーバーと自動キャプション機能を備えており、メッセージが広範な視聴者に対して明確でアクセスしやすいものになります。

HeyGenはプロフェッショナル向けの包括的なYouTubeビデオエディターとして機能しますか？

はい、HeyGenは強力なAI YouTubeビデオエディターとして機能し、カスタムブランディングとAI生成ビジュアルを使用して完全に編集されたビデオを作成するためのツールを提供します。ユーザーは多様なテンプレートとアスペクト比から選択して、さまざまな制作ニーズに対応できます。

HeyGenはシンプルなテキスト入力からダイナミックなYouTubeショートを生成できますか？

もちろんです。HeyGenはテキストやビデオスクリプトを入力するだけでダイナミックなYouTubeショートを生成するのに優れています。AI駆動のプラットフォームが自動的に短編コンテンツに適した魅力的なAI生成ビジュアルを作成し、短編ビデオの作成を簡単にします。