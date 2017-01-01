AI職場トレーニングジェネレーター：コースをより速く作成

AIアバターを使用して従業員のオンボーディング用のインタラクティブなトレーニングコースを簡単に生成し、オンラインコースを変革します。

AI職場トレーニングジェネレーターがあなたのL&D戦略をどのように革新するかを発見する、HRプロフェッショナルやL&Dマネージャーに最適なダイナミックな45秒のビデオです。現代的で明るいビジュアルスタイルと親しみやすいナレーションが組み合わさり、HeyGenの強力なAIアバターを使用して、学習者を簡単に引き込むインタラクティブなトレーニングコースの作成の容易さを示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーや教育者をターゲットにした30秒の高速ビデオで、コンテンツ作成速度を向上させましょう。この魅力的なビジュアルは、AIコースクリエーターの力を示し、明確でダイナミックなオーディオスタイルを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を強調し、アイデアを迅速に魅力的なAI駆動のコース作成プラットフォームコンテンツに変換します。
サンプルプロンプト2
企業トレーナーやオンボーディングスペシャリスト向けに調整されたこの情報豊かな60秒のビデオで、従業員のオンボーディングプロセスを合理化しましょう。洗練された安心感のあるビジュアルプレゼンテーションとプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンが迅速なカスタマイズを可能にし、新入社員が包括的で魅力的なトレーニングを体験できることを示します。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエーターやマーケティングチーム向けにデザインされたこのインスパイアリングな50秒のビデオで、プロフェッショナルなオンラインコースの可能性を解き放ちましょう。明確で説得力のあるビジュアルとオーディオスタイルが、高品質な顧客トレーニングモジュールを簡単に制作できることを示し、HeyGenの高度なナレーション生成を強調し、すべての教育コンテンツにクリスタルクリアで明瞭な配信を保証します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI職場トレーニングジェネレーターの仕組み

AIでL&Dの取り組みを合理化します。チームのニーズに合わせた魅力的でインタラクティブなトレーニングコースを迅速に作成し、生産性と定着率を向上させます。

1
Step 1
コースの基盤を作成
AIコースクリエーターの力を活用して、包括的なトレーニングの概要やスクリプトを迅速に生成し、将来のコンテンツ生成のためのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用します。
2
Step 2
ダイナミックなビジュアルを選択
AIビデオジェネレーターで学習を強化します。さまざまなAIアバターから選択し、スクリプトのセグメントを魅力的なビデオコンテンツに変換します。
3
Step 3
インタラクティブな学習を追加
AIクイズジェネレーターを統合して、迅速に評価を作成し、コースを真にインタラクティブにし、知識の定着を向上させます。
4
Step 4
エクスポートと配布
アクセシビリティのために字幕を追加してコースを完成させ、SCORMパッケージとしてエクスポートし、どのLMSにもシームレスに統合します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なテーマを明確にする

.

医療教育のような複雑なトピックをAI駆動のビデオで簡素化し、職場トレーニングをよりアクセスしやすく効果的にします。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使用してインタラクティブなトレーニングコースの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとナレーションを使用して、テキストスクリプトからAIビデオを生成することでインタラクティブなトレーニングコースを簡素化します。これにより、AIコースクリエーターのニーズに対するエンゲージメントが大幅に向上し、学習がよりダイナミックになります。

HeyGenは従業員のオンボーディング用のAI職場トレーニングジェネレーターとして機能しますか？

はい、HeyGenは効率的なAI職場トレーニングジェネレーターとして機能し、従業員のオンボーディング用の魅力的なオンラインコースを迅速に開発できます。AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、カスタマイズされたビデオコンテンツを作成し、一貫性のあるブランド化されたトレーニング体験を保証します。

HeyGenはオンラインコースコンテンツを強化するためにどのようなクリエイティブな機能を提供しますか？

HeyGenは、シンプルなテキストから多様なAIアバターとナレーションを使用して高品質なAIビデオを生成するなど、オンラインコースコンテンツのための強力なクリエイティブ機能を提供します。ユーザーはテンプレートやメディアライブラリを活用して、eラーニングオーサリングツールの体験を向上させることもできます。

HeyGenは顧客トレーニング用のAI駆動のコース作成プラットフォームとしてどのように利用できますか？

HeyGenは、顧客トレーニング用の強力なAI駆動のコース作成プラットフォームとして機能し、企業がプロフェッショナルなオンラインコースを簡単に制作できるようにします。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、ブランドをカスタマイズし、さまざまなアスペクト比でエクスポートして、効果的にオーディエンスにリーチします。