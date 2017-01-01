AIワークフローガイドジェネレーターで即座にプロセス文書を作成
ワークフローを最適化し、明確なステップバイステップガイドを作成して、ドキュメント作成時間を短縮します。魅力的なAIアバターで指示を強化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
この90秒のビデオは、ITアーキテクトとシステム管理者を魅了し、「AIワークフローオートメーション」の力と既存システムとの「シームレスな統合」を強調します。データフローとシステム接続を示すダイナミックで未来的なビジュアルスタイルを提示し、権威あるが落ち着いた声でバックアップします。HeyGenの「AIアバター」を利用して複雑な情報を魅力的に提示し、「字幕/キャプション」でアクセシビリティを確保します。
技術分野のビジネスアナリストとオペレーションマネージャー向けに、2分間の魅力的な説明ビデオを開発し、「AI駆動の提案」がどのようにして「ワークフローを最適化」するかを示します。ビデオはアニメーショングラフィックスと画面録画を使用し、親しみやすくも専門的なトーンで行います。HeyGenの「テンプレートとシーン」を利用して洗練された外観を持たせ、「メディアライブラリ/ストックサポート」で抽象的な概念を効果的に視覚化します。
ソフトウェアトレーナーと技術ライター向けに、75秒のチュートリアルスタイルのビデオを作成し、「AIアシスタント」が詳細な「ステップバイステップガイド」の作成をどのように支援するかを紹介します。ビジュアルプレゼンテーションは正確で指導的であり、明確な画面上のテキストと集中した声を使用します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を示し、マルチプラットフォームでの配信を可能にし、「スクリプトからのテキストビデオ」を活用して迅速なコンテンツ作成を行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIアバターを使用してどのようにビデオコンテンツ作成の自動化を促進しますか？
HeyGenは、テキストをビデオに変換し、高度なAIアバターとナレーション生成を活用してビデオ制作を効率化します。この技術的な能力により、スクリプトから動的なビジュアルコンテンツを効率的に作成し、ワークフロー全体を大幅に自動化します。
HeyGenは詳細なビデオカスタマイズとブランドの一貫性のためにどのような技術的コントロールを提供しますか？
HeyGenは、カスタムロゴや色の統合を可能にする強力なブランディングコントロールを提供します。ユーザーはさまざまなテンプレートやアスペクト比のリサイズオプションを利用して、すべてのビデオ出力がブランドのアイデンティティと技術仕様に完全に一致するようにすることができます。
HeyGenは多様なプラットフォームとコンテンツ要件に対する大規模なビデオ生成ニーズに対応できますか？
はい、HeyGenは技術的な多様性を備えており、スクリプトからのテキストビデオ機能を通じて効率的で大規模なビデオ生成をサポートします。さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートを可能にし、あらゆるコンテンツ需要に対するスケーラビリティを確保します。
基本的なビデオ作成を超えて、HeyGenは高度なメディア処理と出力のためにどのような技術的能力を提供しますか？
HeyGenは、広範なメディアライブラリとストックアセットの統合、包括的な字幕/キャプション生成をサポートする高度なメディア処理を提供します。これらの技術的機能により、多様な制作要件を満たす高品質でプロフェッショナルなビデオ出力が保証されます。