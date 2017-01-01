AIウェルネスプロモジェネレーター: 魅力的なビデオを迅速に作成

リアルなAIアバターを活用して、健康とウェルネスのマーケティングを魅力的なビジュアルコンテンツで強化しましょう。

HRマネージャーをターゲットにした45秒のプロフェッショナルなマーケティングビデオを想像してください。従業員のウェルビーイングを向上させるためのビデオです。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、AIアバターがAIウェルネスプロモジェネレーターソリューションの主要な利点を伝えます。音声は明瞭で権威あるもので、HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能を使用して、シンプルなスクリプトを洗練されたビデオに変える容易さを示します。これにより、迅速に魅力的なビジュアルコンテンツを作成するのに最適です。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
独立したウェルネスコーチを対象にした30秒のプロモーションビデオを作成し、オンラインコースの登録を増やすことを目指します。ビジュアルの美学は温かく招かれるもので、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用し、励ましの声を生成します。このビデオは、個別の健康とウェルネスのマーケティングキャンペーンを迅速に開始できる方法を効果的に示し、広範な制作時間をかけずに魅力的なビジュアルコンテンツを提供します。
サンプルプロンプト2
個人のマインドフルネス実践に興味のある人々のために設計された60秒の落ち着いた情報ビデオを開発します。ビジュアルスタイルは穏やかでミニマリストで、AIアバターがガイド付き瞑想技術を説明するのをサポートする柔らかなバックグラウンドミュージックがあります。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用してアクセシビリティを確保し、AIビデオジェネレーターが明確で影響力のあるウェルネスコンテンツを生成する優れた例となります。
サンプルプロンプト3
忙しいプロフェッショナルを対象にした地元のヨガスタジオのワークショップのための20秒のダイナミックなソーシャルメディア発表を制作します。ビジュアルプレゼンテーションはエネルギッシュで簡潔で、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのストック映像を組み込み、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴のためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。目的は、瞬時に注意を引く迅速で魅力的なプロモーションコンテンツを生成することです。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIウェルネスプロモ生成の仕組み

スクリプトからスクリーンまで、数分でプロフェッショナルで魅力的なウェルネスマーケティングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
ウェルネスプログラムの詳細をテキストエディタに貼り付けます。テキストからビデオへの機能が瞬時にビデオドラフトを生成します。
2
Step 2
デザインを選択する
カスタマイズ可能なテンプレートのライブラリから選択し、ビデオのシーンと美学を瞬時に設定します。
3
Step 3
ブランディングを追加する
ブランディングコントロールを使用して、あなたのユニークなブランドアイデンティティを適用します。プロフェッショナルな声の生成も可能です。
4
Step 4
エクスポートして共有する
字幕/キャプションを追加してビデオを完成させ、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに対応するためにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルコンテンツでインスパイア

AI生成の強力なモチベーショナルビデオを開発し、オーディエンスに深く響き、健康とポジティブなライフスタイルの変化を促します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なウェルネスプロモーションコンテンツを作成できますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、ウェルネスプログラムのためのプロフェッショナルなマーケティングビデオを比類のない容易さで制作する力を与えます。カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを活用して、ターゲットオーディエンスに真に響く魅力的で魅力的なビジュアルコンテンツを作成します。

HeyGenがマーケティングプロフェッショナルにとって効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは強力なテキストからビデオへの機能と豊富なプリビルトテンプレートを提供し、マーケティングプロフェッショナルが迅速に高品質でプロフェッショナルなマーケティングビデオを作成できるようにします。その直感的なインターフェースと強力な機能は、ビデオ制作プロセスの多くを自動化し、戦略的なワークフローを最適化します。

HeyGenはスクリプトから直接プロフェッショナルなマーケティングビデオを生成できますか？

もちろんです。HeyGenは、先進的なテキストからビデオへの技術を使用して、スクリプトをダイナミックなプロフェッショナルなマーケティングビデオに変換します。自然な声の生成を強化し、AIアバターを統合し、カスタマイズ可能な字幕/キャプションを追加して、影響力のあるビジュアルストーリーを作成できます。

HeyGenはカスタムマーケティングビデオのためにどのようなブランディング機能を提供していますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなマーケティングビデオが一貫してあなたのユニークなブランドアイデンティティを反映するように、広範なブランディングコントロールを提供します。ロゴ、特定のブランドカラー、望ましい美学を簡単に統合し、すべてのプロモーションコンテンツでブランドの声を維持します。