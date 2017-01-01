AIウェルネスジェネレーター：パーソナライズされた健康のパートナー
AIによるケアで健康の旅を変革し、ダイナミックなAIアバターを通じてパーソナライズされたプログラムと洞察を提供します。
ウェルネスクリニックのオーナーを対象に、AIによるケアとパーソナライズされたプログラムがスマートカスタマイズによってどのようにクライアントエンゲージメントを変革できるかを示す90秒の指導ビデオを開発し、HeyGenのAIアバターとカスタムブランディング機能を利用して、現代的で魅力的なビジュアルスタイルをフレンドリーで知識豊富なAIボイスで提供し、字幕/キャプションを完備します。
健康コーチ向けに、AIウェルネスインテークフォームジェネレーターのデータ収集の効率化と条件付きロジックを通じた実用的な分析と洞察の獲得の力を説明する2分間の詳細なウォークスルーを制作し、HeyGenのマルチフォーマットエクスポートとスクリプトからのテキストビデオを使用して、詳細で教育的なビジュアルスタイルと正確なナレーションを提供します。
ウェアラブル技術のプロダクトマネージャーを対象に、AIパーソナルトレーナーによる高度な身体準備評価と予測パーソナライゼーションのためのウェアラブル+アプリ統合の未来を強調する45秒のプロモーションビデオを生成し、HeyGenのテンプレートとシーン、ナレーション生成を活用して、ダイナミックで未来的なビジュアルスタイルとエネルギッシュなナレーションを提供し、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを行います。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAI技術はどのようにしてパーソナライズされたビデオメッセージを作成しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、書かれたコンテンツをダイナミックなビデオに変換します。この技術により、AIによるケアとパーソナライズされたプログラムを拡大するために必要なパーソナライズされたビデオメッセージを効率的に生成できます。
HeyGenは健康とウェルネス組織のカスタムブランディングを統合できますか？
はい、HeyGenは強力なカスタムブランディングコントロールを提供し、組織のロゴや特定のブランドカラーをシームレスに組み込むことができます。これにより、AI生成のビデオコンテンツがウェルネスプログラム全体で一貫したプロフェッショナルなアイデンティティを維持します。
HeyGenは効率的なビデオ制作のためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは効率性を重視して設計されており、メディアライブラリとのシームレスな統合やマルチフォーマットエクスポートオプションを提供します。アスペクト比のリサイズ機能により、AI生成のビデオがさまざまなプラットフォームに最適化され、データ収集プロセスを合理化し、デジタルコーチングアプリを強化します。
HeyGenはパーソナライズされた治療のために多様なコンテンツを生成できますか？
もちろんです。HeyGenのAIビデオ生成は、AIウェルネスインテークフォームビデオから情報ガイドまで、パーソナライズされた治療のために多様なコンテンツを生成できます。この柔軟性はスマートカスタマイズをサポートし、クライアントにより魅力的なパーソナルトレーニング体験を提供します。