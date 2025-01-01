魅力的な紹介のためのAIウェルカムビデオジェネレーター

パーソナライズされたAIアバターで新しいユーザーを温かく迎えましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーが新製品を発売するための15秒のYouTubeイントロメーカー動画を作成し、洗練されたモダンなビジュアルスタイルとクリーンなグラフィックス、権威あるインスピレーションを与えるナレーション、控えめなバックグラウンドミュージックを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用して、主要な製品機能を瞬時に強調しましょう。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームが四半期ごとの報告を行うための45秒のプロフェッショナルなAIイントロメーカー動画を想像し、洗練された企業ビジュアルスタイルとデータ駆動のビジュアル、スムーズなトランジションを採用し、明確で簡潔なナレーションとプロフェッショナルなインストゥルメンタルバックグラウンドを伴います。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートと字幕/キャプションを統合して、主要な指標と洞察を明確に伝えましょう。
サンプルプロンプト3
オンラインコースクリエイターが新しいモジュールを紹介するための60秒の情報豊かなAIイントロビデオをデザインし、温かく招待的で教育的なビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストハイライトと穏やかで励ましのあるナレーション、穏やかなアンビエントミュージックを組み合わせます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、ナレーション生成を活用して、プラットフォーム全体でシームレスでアクセスしやすい学習体験を確保しましょう。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIウェルカムビデオジェネレーターの仕組み

直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、パーソナライズされた魅力的なウェルカムビデオを数分で作成し、コンテンツ制作プロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
AI駆動のスクリプトを利用して、ウェルカムビデオの魅力的なコンテンツを生成するか、単に自分のテキストを貼り付けてメッセージを即座に実現します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバター生成オプションから選択し、ブランドを代表し、魅力的な人間味を持ってウェルカムメッセージを届けます。
3
Step 3
ビジュアルで強化
1600万以上のストック写真と動画を含む広範なメディアライブラリにアクセスし、ウェルカムビデオを視覚的に魅力的にします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
ウォーターマークなしで洗練されたウェルカムビデオを即座にダウンロードし、プラットフォーム全体で共有して印象的な第一印象を作りましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロモーションウェルカム広告を制作

新製品、サービス、イベントのための魅力的なウェルカムメッセージとして機能する高性能なAIビデオ広告を生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なAIイントロビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、先進的なテキストから動画への技術を使用して、魅力的なAIイントロビデオやウェルカムメッセージを簡単に生成する力を提供します。私たちのプラットフォームはAIアバターとダイナミックなAIナレーションを統合し、パーソナライズされたYouTubeイントロやプロモーションコンテンツを簡単に作成できます。

HeyGenはビデオ制作のためにどのようなクリエイティブ資産とツールを提供していますか？

HeyGenは、1600万以上のストック写真と動画を含む広範なメディアライブラリを提供し、プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートの多様な選択肢を用意しています。直感的なオンラインビデオエディターを使用して、シームレスなカスタマイズが可能で、ユニークなマーケティングビデオやソーシャルメディアコンテンツを作成するのに役立ちます。

HeyGenでAIアバターとAIナレーションを生成してビデオを強化できますか？

はい、HeyGenは強力なAIアバターとAIナレーション生成機能を提供し、スクリプトをダイナミックなビジュアルストーリーに変換します。この機能は、顔の見えないイントロビデオを作成したり、AI駆動のスクリプトと同期された字幕でプロフェッショナルなタッチを加えるのに最適です。

HeyGenはウォーターマークなしでビデオをエクスポートできますか？

もちろんです。HeyGenはウォーターマークなしで高品質のビデオを制作することができ、ブランドの純粋さを保ちます。これにより、プロフェッショナルグレードのビデオイントロやその他のコンテンツが即座にダウンロード可能で、プラットフォーム全体で簡単に共有できます。