AIボランティアアウトリーチビデオメーカー：今すぐ募集を強化

直感的なテキスト-to-ビデオ機能で、非営利団体向けの魅力的なアウトリーチビデオにスクリプトを変換します。

204/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一般の人々を対象にした45秒のソーシャルメディアビデオをデザインし、地域のクリーンアップイベントを促進してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでダイナミックなもので、過去のイベントのタイムラプスと鮮やかなグラフィックを特徴とし、アップビートな背景音楽と明確なナレーションを添えてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、興味を引き、参加を促す魅力的なアウトリーチビデオを効率的に生成してください。
サンプルプロンプト2
世界的な飢餓救済組織のための60秒の説得力のある資金調達ビデオを開発し、潜在的な寄付者に直接訴えかけてください。ビジュアルとオーディオスタイルは誠実で影響力のあるもので、感情的だが希望に満ちた音楽と説得力のあるナレーションを用いて、実際の影響の物語を提示してください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用してメッセージを効果的に構築し、ビデオが必要な寄付を生み出す創造的なエンジンとして機能するようにしてください。
サンプルプロンプト3
環境保護キャンペーンのための15秒の簡潔な情報ビデオを制作し、ソーシャルメディア上の一般の利害関係者をターゲットにしてください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルなもので、鮮明なアニメーションとデータビジュアライゼーションを使用し、AIプレゼンターによる自信に満ちた権威ある声を届けてください。HeyGenの自動字幕/キャプション機能を使用して、メッセージが普遍的にアクセス可能であることを確認してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIボランティアアウトリーチビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールでボランティア募集や非営利団体の取り組みのための魅力的なアウトリーチビデオを作成します。

1
Step 1
アウトリーチスクリプトを作成
テキストを入力し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、瞬時にダイナミックなビデオの基盤に変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターライブラリから選択し、ボランティアアウトリーチビデオに人間味を加えます。
3
Step 3
ブランドと声を適用
ブランディングコントロールを使用して、ロゴやカスタムカラーを追加し、組織のアイデンティティを統合します。生成されたボイスオーバーやカスタムオーディオでメッセージを洗練させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
影響力のあるボランティアアウトリーチビデオを完成させます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、ソーシャルメディアを含むさまざまなプラットフォームでの最適な視聴のためにコンテンツを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

動機付けるボランティアコンテンツで行動を促す

.

個人をあなたの活動に参加するよう動機付けるインスピレーションビデオを作成し、より深いつながりを育み、積極的な参加を促します。

background image

よくある質問

HeyGenはアウトリーチのための強力なAIビデオメーカーとしてどのように機能しますか？

HeyGenは、テキストを効果的なアウトリーチビデオに簡単に変換できる先進的なAIビデオメーカーであり、クリエイティブエンジンです。AIプレゼンターと高度なテキスト-to-ビデオ機能を備えた当プラットフォームは、さまざまなキャンペーンに最適です。

HeyGenは非営利団体のボランティア募集を具体的にサポートできますか？

はい、HeyGenは非営利団体向けに特化した効果的なAIボランティアアウトリーチビデオメーカーとして機能します。リアルなAIアバターを使用した魅力的なソーシャルメディアビデオコンテンツを簡単に作成し、ボランティア募集の取り組みを強化し、より広いオーディエンスにリーチできます。

HeyGenはカスタムビデオ作成のためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、独自のロゴやブランドカラーをすべてのビデオに統合できます。これにより、多様なビデオテンプレートやAIキャプション機能を利用する際にも、一貫したブランドアイデンティティを確保できます。

HeyGenのAIビデオ生成プロセスはユーザーフレンドリーですか？

もちろんです。HeyGenは、シームレスなプロンプトネイティブビデオ作成のためのユーザーフレンドリーなインターフェースを備えています。プロフェッショナルなボイスオーバー生成を含む高品質なビデオを簡単に生成でき、誰でも高度なビデオ制作が可能です。