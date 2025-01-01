AIボランティアアウトリーチビデオジェネレーター: 効果的なビデオを作成
非営利団体のストーリーテリングを強化。AIアバターを使用して、コミュニケーションをパーソナライズし、より広いオーディエンスにリーチします。
既存のボランティアやコミュニティサポーターに深い感謝の意を表す心温まる30秒のビデオを作成し、ソフトなバックグラウンドミュージックを用いた証言スタイルのビジュアルアプローチを採用します。このビデオは、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、受取人ごとに本物で誠実な感謝のメッセージを届け、真にパーソナライズされたビデオ体験を作り出します。
一般の人々向けに、明確で魅力的なビジュアルと権威あるが親しみやすい声を組み合わせた重要な啓発キャンペーンを促進するための60秒のインパクトのある情報ビデオを開発します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、詳細なビデオスクリプトを効率的に魅力的なビジュアルストーリーテリングに変換し、広範な理解と支援を確保します。
オンラインコミュニティをターゲットにしたバーチャルファンドレイジングイベントへの参加者を引き付けるための活気ある30秒のプロモーションビデオコンテンツを制作します。この迅速で魅力的な作品は、HeyGenのようなAIビデオジェネレーターによって生成され、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルでエキサイティングな招待状を迅速に作成し、イベントの参加とアウトリーチを促進します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのためのAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは「AIビデオ生成」を簡素化し、リアルな「AIアバター」を使用した「テキスト-to-ビデオ作成」に変換します。これにより、ユーザーは複雑な編集なしで多様な「クリエイティブ」目的のために高品質の「ビデオコンテンツ」を簡単に制作できます。
HeyGenはアウトリーチのためのブランド化されたパーソナライズドビデオを作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、ユーザーがロゴやカスタムカラーを「パーソナライズドビデオ」に組み込むことを可能にします。これにより、インパクトのある「啓発キャンペーン」や「コミュニティアウトリーチ」活動のための一貫したメッセージングが確保されます。
HeyGenは包括的なビデオコンテンツ作成のためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは「テキスト-to-ビデオ作成」、「ボイスオーバー」生成、自動「字幕/キャプション」をサポートすることで「エンドツーエンドのビデオ生成」を提供します。ユーザーはまた、メディアライブラリを活用し、さまざまなアスペクト比でエクスポートすることで、完全な「ビデオコンテンツ」ソリューションを得ることができます。
HeyGenは魅力的なビデオを制作するためにどれほど多用途ですか？
HeyGenは幅広い「ビデオテンプレート」とシーンを提供し、さまざまなトピックにわたって「魅力的なビデオ」を作成するために非常に多用途です。「ストーリーテリング」や短編コンテンツのために、効率的に「ビデオを作成」するために必要な「ビデオツール」を提供します。