プロフェッショナルコンテンツのための究極のAIビデオツール
リアルなAIアバターを活用して、アイデアをプロフェッショナルなビデオに素早く変換します。
技術サポートチームやプロダクトマネージャー向けに、ステップバイステップの画面録画と動的なアニメーションを交えた詳細な90秒の指導ビデオを制作します。ビジュアルスタイルは情報的でありながら魅力的で、HeyGenによって生成された完璧に同期された字幕/キャプションとアップビートな背景音楽で補完され、AIビデオエディターを使用して複雑なワークフローを最適化する方法を示します。
技術的なアプリケーションに興味を持つ中小企業のオーナーやマーケティング専門家を対象にした包括的な2分間のビデオを開発します。現代的で洗練されたビジュアルでコンテンツを提示し、フレンドリーで情報豊富なAIアバタープレゼンターが、HeyGenのAIアバターを活用して静的な画像を動的なプロモーションコンテンツに変換する方法を説明します。
革新的なツールを探求したいコンテンツクリエイターや教育者向けに、魅力的な45秒のチュートリアルビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはイラスト的で魅力的であり、クリアなオーディオ生成オプションでサポートされ、HeyGenのボイスオーバー生成機能を強調し、複数の言語でコンテンツを簡単に制作し、グローバルなオーディエンスにリーチする方法を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度な生成AIモデルを活用してテキストをビデオに変換し、ユーザーが高品質なコンテンツを迅速に作成できるようにします。直感的なウェブベースのツールにより、多様なビデオスタイルの効率的なワークフローが可能です。
HeyGenは音声と同期したAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターを作成し、スクリプトを完璧に同期した音声とリップシンクで提供します。この強力なAIボイスオーバー生成は、グローバルなリーチを可能にする複数の言語をサポートしています。
HeyGenにはどのようなビデオ編集ツールがありますか？
HeyGenは、字幕、キャプション、ブランディングコントロール、メディアライブラリの統合など、包括的なビデオ編集ツールを提供します。ユーザーはマーケティングビデオを微調整し、洗練された最終製品を確保するためのクリエイティブなコントロールを持っています。
HeyGenは高解像度のビデオエクスポートと効率的なワークフローをサポートしていますか？
HeyGenはスピードに最適化されており、高解像度のビデオエクスポートをサポートし、すべてのプロジェクトにプロフェッショナルな品質を保証します。効率的なワークフローにより、AIビデオ生成プロセス全体が迅速かつ効果的になります。