AI ビデオジェネレーター：テキストを魅力的なビデオに変換
AIアバターとテキストからビデオへの機能を使って、努力せずに魅力的なビデオを作成しましょう。これはマーケティングやトレーニングに最適です。
例を探る
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
結果が気に入らないの？
これらのコマンドを試してみてください。
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
この60秒の説明ビデオで、テキストからビデオへのジェネレーターの創造的な可能性を探求してください。ビジュアルが鮮やかで魅力的なこのナレーションは、脚本生成とメディアライブラリサポートの力を強調して、ユニークな物語を作り出します。ビデオでは、HeyGenのテンプレートとシーンを紹介し、ユーザーが努力なしにプロジェクトをカスタマイズできるようになっています。アニメーションされたオーディオが映像を補完し、物語能力を向上させたい人にとって完璧です。
この90秒のトレーニングビデオは、AIによるビデオ作成ツールを活用したい教育者やトレーナー向けに設計されています。ナレーションは、ボイスオーバーと字幕/キャプションの技術的な側面に焦点を当て、教育コンテンツ作成のための完全なガイドを提供します。ビジュアルスタイルはクリーンで情報的で、学習体験をサポートするための明確なグラフィックスとアーカイブ画像が特徴です。HeyGenのアスペクト比のリサイズ機能とエクスポート機能により、さまざまなプラットフォームでコンテンツをアクセスしやすくしています。
AIビデオ生成ツールの技術的な世界に飛び込むこの2分間のビデオは、技術愛好家のために設計されています。ナレーションは、利用可能なカスタマイズオプションに深く踏み込み、HeyGenのメディアライブラリの多様性とビデオ編集ツールの精度を強調しています。ビジュアルスタイルは未来的でダイナミックであり、技術的なテーマを強化するサウンドトラックが特徴です。このビデオは、AIの最先端能力をビデオ制作で探求することに興味がある人に最適です。
クリエイティブ・モーター
機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが活動中
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、使いやすいインターフェースと強力なAIビデオ生成ツールを提供することで、ビデオ制作を革命的に変えています。マーケティング、トレーニング、説明ビデオのスムーズな制作を可能にします。HeyGenを使用すると、テキストを努力なしで魅力的なビデオに変換でき、シナリオ生成、オフボイス制作、映画のような映像を活用できます。
数分で高性能なAIビデオ広告を作成.
Quickly produce compelling marketing videos that captivate audiences and drive engagement.
AIを活用して教育における参加と維持を促進する.
Enhance learning experiences by creating interactive training videos that improve retention and understanding.
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターはビデオ作成をどのように改善しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、脚本を魅力的なAIアバターとボイスオーバー生成を備えたビデオに変換することで、ビデオ作成を簡素化します。使いやすいインターフェースとカスタマイズオプションにより、マーケティング、トレーニング、説明ビデオを作成するのに理想的です。
HeyGenをテキストからビデオへの生成における主要な選択肢とする特徴は何ですか？
HeyGenは、堅牢なシナリオ作成とボイスオーバー制作の能力を活かして、テキストからビデオへの生成で際立っています。また、ストック画像やビデオを含む豊富なメディアライブラリを提供し、あなたのコンテンツがダイナミックで視覚的に魅力的であることを保証します。
HeyGenは映画のフッテージをビデオプロジェクトに取り入れることができますか？
はい、HeyGenは広範なメディアライブラリとビデオ編集ツールを通じて映画のフッテージをサポートしています。これにより、ユーザーは高品質のビジュアルをプロジェクトに取り入れることができ、全体的なプロダクションの価値を向上させることができます。
HeyGenがブランドに提供するカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenでは、ユーザーがロゴ、色、その他のブランド固有の要素を使ってビデオをカスタマイズできる完全なブランドコントロールを提供しています。これにより、あなたのビデオがあなたのブランドアイデンティティに完璧に沿うことを保証します。