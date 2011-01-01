ユースケース

HeyGenは、使いやすいインターフェースと強力なAIビデオ生成ツールを提供することで、ビデオ制作を革命的に変えています。マーケティング、トレーニング、説明ビデオのスムーズな制作を可能にします。HeyGenを使用すると、テキストを努力なしで魅力的なビデオに変換でき、シナリオ生成、オフボイス制作、映画のような映像を活用できます。