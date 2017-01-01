究極のAIビデオジェネレーターで簡単に作成

プロフェッショナルなビデオ出力を簡単に生成。スクリプトからの高度なテキストからビデオ機能を使用して魅力的なコンテンツを作成します。

小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケター向けに、オンラインAIビデオジェネレーターがソーシャルメディア用コンテンツ作成をどのように簡素化するかを紹介する、30秒の活気あるマーケティングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的でエネルギッシュにし、アップビートなバックグラウンドミュージックと明確で親しみやすいナレーションを組み合わせ、HeyGenのテンプレートとシーン、ナレーション生成機能を利用してプロフェッショナルな外観を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
テクノロジー愛好家やコンテンツクリエイターを対象にした45秒の洗練された説明ビデオを想像してください。AIビデオ作成の革新的なプロセスとテキストからビデオへのAIの力を詳述します。ビジュアルの美学は未来的で、クリーンなモーショングラフィックスを伴い、落ち着いた権威あるAIの声で、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオ機能と魅力的なAIアバターを活用して重要な情報を伝えます。
サンプルプロンプト2
教育者やトレーナーを対象にした60秒のプロフェッショナルなチュートリアルビデオを開発し、AIアバター生成技術がダイナミックなトーキングヘッドでオンラインレッスンをどのように強化できるかを示します。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的であり、親しみやすく魅力的なナレーションと明確なオンスクリーン字幕を特徴とし、HeyGenのナレーション生成と字幕/キャプション機能を使用してアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
潜在的な顧客やテックレビュアー向けに、30秒のダイナミックな製品ショーケースを作成し、新しいガジェットを紹介し、高品質なビデオ出力を達成する素晴らしいビデオを作成することに焦点を当てます。ビジュアルプレゼンテーションは高解像度でテンポが速く、エキサイティングで現代的なバックグラウンドミュージックに設定され、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して魅力的なビジュアルを提供し、マルチプラットフォーム配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

AIビデオジェネレーターの仕組み

高度なAIを使用してアイデアを簡単に素晴らしいビデオに変換し、あらゆる目的に高品質なビジュアルコンテンツを提供します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
テキストを入力または貼り付けることで始め、強力なAIビデオジェネレーターがスクリプトを瞬時に魅力的なテキストからビデオへのAIプロダクションに変換し、ビジュアル開発の準備を整えます。
2
Step 2
AIアバターを選択
メッセージを表現するための多様なAIアバターライブラリから選択します。AIアバター生成機能を活用して、ブランドのトーンとスタイルに完璧にマッチするように外見と声をパーソナライズします。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
ストックメディアやカスタムアップロードでビデオを強化し、ロゴや色を含む独自のブランディングコントロールを適用します。すべてのシーンを微調整して、真にプロフェッショナルで高品質なビデオ出力を実現します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比でエクスポートして、作成を完成させます。素晴らしいビデオをソーシャルメディアや他のチャネルでシームレスに共有し、オーディエンスを引き付けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングと教育を向上

AIを活用したトレーニングビデオを作成し、学習成果を向上させ、従業員や学生の定着率を高めます。

よくある質問

HeyGenはAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、AIビデオ作成を簡単にするために設計された先進的なオンラインAIビデオジェネレーターであり、テキストやアイデアを高品質なビデオ出力に変換し、ユーザーフレンドリーなインターフェースで素晴らしいビデオを作成します。

HeyGenを使用してAIアバターとテキストプロンプトでビデオを生成できますか？

はい、HeyGenはテキストプロンプトを提供するだけで、リアルなAIアバターとAI駆動のスクリプトによって素晴らしいビデオを生成する力を与えます。これは強力なテキストからビデオへのAIソリューションです。

HeyGenで作成されたビデオのカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、ビデオテンプレートの多様なライブラリ、ダイナミックなオーディオのための統合AIボイスジェネレーター、ロゴや色のための強力なブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズを提供し、個別化された高品質なビデオ出力を保証します。

HeyGenはソーシャルメディアコンテンツに適したオンラインAIビデオジェネレーターですか？

もちろんです。HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに魅力的なコンテンツを効率的に作成するために特別に設計された、プレミアオンラインAIビデオジェネレーターです。簡単なアスペクト比のリサイズや自動字幕生成などの機能を備えています。