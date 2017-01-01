AI動画広告クリエイター: 驚くべき広告を迅速に作成
リアルなAIアバターと音声クローンを使用して、ソーシャルプラットフォーム向けの高コンバージョン動画広告を簡単に生成します。
D2Cブランドやコンテンツクリエイターを対象にした45秒の心温まる動画を制作し、真実の証言を強力なAI UGC動画に変える影響を描写します。ビジュアルスタイルは温かく個人的で、実際の製品ショットとAIアクターによる本物のレビューが組み合わされ、親しみやすく明瞭なナレーションがサポートします。スクリプトからのテキストを動画に変換することで、これらの本物のストーリーを簡単に作成できることを強調します。
グローバルなeコマース企業やマーケティングエージェンシー向けに60秒の情報動画をデザインし、国際市場向けに製品動画をローカライズする方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルで、多様な製品がローカライズされた字幕と文化的に関連するBロールで紹介され、クリアで国際的なナレーションが付けられます。プラットフォームの高度なナレーション生成と字幕/キャプション機能がグローバルなオーディエンスに届く様子を紹介します。
新しいマーケターや忙しい起業家向けに30秒のテンポの速い動画を開発し、HeyGenを使った動画広告のカスタマイズのスピードと簡単さを強調します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで視覚的に豊かで、動画テンプレート上での迅速なドラッグ＆ドロップ操作が示され、鮮やかなアニメーションとインスパイアリングなバックグラウンドトラックがアクセントを添えます。利用可能なテンプレートとシーン、統合されたメディアライブラリ/ストックサポートが広告作成プロセスをどれほど効率化するかに焦点を当てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAI動画広告の作成を強化しますか？
HeyGenはユーザーに「AI動画広告クリエイター」としての力を与え、テキストプロンプトを魅力的な「動画広告」に変換します。リアルな「AIアクター」と豊富な「Bロール」を使用することで、この効率的なプロセスにより、ブランドや「コンテンツクリエイター」がさまざまな「ソーシャルプラットフォーム」で「AIを使って勝利する広告を作成」できます。
HeyGenは私の動画広告のために魅力的なAIアクターを作成できますか？
はい、HeyGenは「AIアバター」や「AIアクター」を生成し、スクリプトを多様な「感情コントロール」とリアルなナレーションで届けることができます。これらのカスタマイズ可能な「AIアクター」は、インパクトのある「製品動画」や魅力的な「広告動画」に最適です。
HeyGenは広告動画のためにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは広範なクリエイティブカスタマイズを提供し、ブランドの特定の要素で「動画テンプレート」をパーソナライズすることができます。「ドラッグ＆ドロップエディター」を使用して「動画広告」をカスタマイズし、ユニークな「Bロール」を統合し、ビジョンに合ったダイナミックな「ストーリーボード」シーケンスを作成できます。
HeyGenはマーケティングのためのAI UGC動画の制作をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは効果的なマーケティングキャンペーンのために本物のように見える「AI UGC動画」の制作を支援します。この機能により、企業は信頼性とエンゲージメントを高める「テスティモニアル」やユーザー生成コンテンツを生成できます。