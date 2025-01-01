AIユニバーサル説明ビデオメーカー：素早く魅力的なビデオを作成

スクリプトからの高度なテキストビデオ機能で、あなたのスクリプトを魅力的な説明ビデオに簡単に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業の研修部門向けに90秒のケーススタディビデオを開発し、HeyGenが生のスクリプトを魅力的な学習モジュールに変える方法を、スクリプトからのテキストビデオ機能を用いて説明します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで明瞭にし、スクリプトのインポートと変換の画面上の例を組み込み、自動字幕/キャプションで明確さを確保します。このビデオは、研修チームが包括的な内部リソースを簡単に作成し、動的なビジュアルと同期されたテキストを通じて従業員の理解と記憶を向上させる方法を示すことを目的としています。
サンプルプロンプト2
テクノロジー分野のプロダクトマネージャーとマーケティングチーム向けに2分間の製品紹介ビデオをデザインし、HeyGenを使用して新機能をダイナミックな製品説明ビデオで発表する方法を強調します。ビデオはモダンでシャープなビジュアルスタイルを特徴とし、さまざまなAIアバターを使用して新機能の異なる側面を紹介します。多様なデジタルプレゼンターを活用する能力に焦点を当て、これらのAI駆動のキャラクターが製品デモに個人的なタッチを加え、ターゲットオーディエンスを効果的に引き付ける方法を示します。
サンプルプロンプト3
デジタルコンテンツクリエイター向けに45秒のクイックチップビデオを作成し、HeyGenの説明ビデオテンプレートを使用してプラットフォーム間でコンテンツを再利用する機敏さを示します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、視覚的に豊かにし、アスペクト比のリサイズとエクスポートがInstagramストーリー、YouTube、LinkedIn用の単一ビデオのシームレスな適応をどのように可能にするかを迅速に紹介します。このビデオは、事前にデザインされたレイアウトと柔軟なエクスポートオプションを活用して、最小限の労力でコンテンツのリーチを最大化する効率性を強調します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIユニバーサル説明ビデオメーカーの使い方

AIを使って魅力的な説明ビデオを簡単に作成。スクリプトを魅力的なビジュアルに変換し、AIアバターとプロフェッショナルな音声ナレーションを数分で完成させます。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
説明ビデオのスクリプトを貼り付けることから始めます。AI駆動のテキストビデオ機能が、コンテンツを即座に編集可能なシーンに変換し、ビデオの核を形成します。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択
多様なAIアバターのライブラリから選択し、メッセージを生き生きとさせます。シーンに統合して、視覚的に魅力的で個性的な製品デモを作成します。
3
Step 3
音声ナレーションを作成し、音楽を追加
さまざまな言語でプロフェッショナルなAI音声ナレーションを簡単に生成します。メッセージを補完する適切なバックグラウンドミュージックを追加して、説明ビデオをさらに強化します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
高品質な説明ビデオをMP4形式でダウンロードします。コンテンツは、希望するすべてのプラットフォームでシームレスに共有する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツの作成を拡大

AI駆動の説明ビデオで魅力的なコースコンテンツを開発し、複雑なトピックを簡素化してグローバルなオーディエンスに広く理解させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストスクリプトから説明ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、ユーザーがテキストスクリプトを直接魅力的な説明ビデオに変換することを可能にします。私たちのAIビデオ作成ツールは、リアルなAIアバターと高品質なAI音声ナレーションを生成し、スクリプトからのテキストビデオプロセス全体を効率的に進めます。

HeyGenは説明ビデオをどのようにしてグローバルにアクセス可能で共有可能にしますか？

HeyGenは、説明ビデオに自動的に字幕を生成することでアクセシビリティを向上させます。MP4形式で簡単にエクスポートでき、複数の言語に対応しているため、製品説明ビデオは多様でグローバルなオーディエンスに効果的に届きます。

HeyGenはチームのコラボレーションを促進し、説明ビデオプロジェクトのブランドの一貫性を維持することができますか？

はい、HeyGenはシームレスなコラボレーションを可能にし、チームが説明ビデオの作成に効率的に取り組むことを支援します。また、ロゴや色などのブランドの独自要素を統合するための強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのコンテンツに一貫性を持たせます。

HeyGenが動的なアニメーションコンテンツを生成するための効果的なAIユニバーサル説明ビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、最先端のAIアバターと高度なAIビデオ作成ツールを活用することで、プロフェッショナルなアニメーション説明ビデオを迅速に生成し、複雑なアイデアを明確なビジュアルストーリーに効率的かつ大規模に変換します。