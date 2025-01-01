AI説明ビデオジェネレーター：素早く魅力的なビデオを作成

スクリプトをAIのテキストビデオ機能で簡単に魅力的な説明ビデオに変換。編集スキルは不要です。

196/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティング専門家向けに、AI説明ビデオジェネレーターの力を活用して魅力的なソーシャルメディアコンテンツを作成する60秒の洗練されたビデオを開発します。リアルなAIアバターがシームレスに対話するプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用します。音声は明確で説得力のあるAIの声であり、HeyGenの「AIアバター」機能を強調してブランドメッセージをパーソナライズします。
サンプルプロンプト2
教育者やオンラインコース作成者を対象にした30秒の情報ビデオを制作し、アニメーション説明ビデオが複雑なトピックを簡素化する方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンで教育的であり、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を使用します。落ち着いた明瞭なAIのナレーションが視聴者を導き、コンテンツ作成の容易さを強調します。
サンプルプロンプト3
テックスタートアップやプロダクトマネージャー向けに、視覚的に魅力的な方法で複雑な新機能や製品を説明する75秒のダイナミックなビデオを想像します。モダンで概念的なアニメーションスタイルを採用し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からの鮮やかなビジュアルで強化します。熱意ある明瞭なAIのナレーションが効果的に主要な利点を伝え、HeyGenが究極の説明ビデオメーカーであることを証明します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIユニバーサル説明ビデオジェネレーターの仕組み

AI駆動の機能で魅力的な説明ビデオを簡単に作成し、アイデアを魅力的なビジュアルストーリーに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
テキストを貼り付けるか、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用してビデオの物語を迅速にアウトラインし、メッセージの確固たる基盤を確保します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様なテンプレートとシーンから選択してビジュアルのトーンを迅速に設定し、好みの要素でカスタマイズしてストーリーを生き生きとさせます。
3
Step 3
音声と音楽を追加
高度なナレーション生成を利用して自然な音声のナレーションを強化し、音声をビジュアルに完璧に同期させます。
4
Step 4
エクスポートと共有
作成を最終化し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、あらゆるプラットフォームやオーディエンスに最適な形式でビデオを生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な情報を明確化

.

医療トピックのような複雑なテーマを明確で簡潔な説明ビデオに変換し、多様なオーディエンスの理解を大幅に向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビジネス向けの説明ビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAI説明ビデオジェネレーターとして機能し、誰でも高度な編集スキルなしでプロフェッショナルな説明ビデオを作成できるようにします。ユーザーは多様なビデオテンプレートとリアルなAIアバターを活用して、迅速に魅力的なコンテンツを制作できます。

HeyGenで使用できるAI駆動のアニメーションとナレーションにはどのようなものがありますか？

HeyGenを使用すると、リアルなAIナレーションを備えたダイナミックなアニメーション説明ビデオを複数の言語で生成できます。AI駆動のアニメーションがスクリプトを生き生きとさせ、コンテンツを魅力的でプロフェッショナルにします。

HeyGenはブランド要素を取り入れたパーソナライズされたビデオを作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターと簡単に生成できるスクリプトでビデオをカスタマイズすることができます。また、ロゴや色などのブランドコントロールを統合し、字幕を簡単に追加して広範なリーチを実現できます。

HeyGenはソーシャルメディアビデオコンテンツに効率的なオンラインツールですか？

もちろんです。HeyGenはオンラインツールとして設計されており、さまざまな説明ビデオを含む高品質なソーシャルメディアコンテンツを迅速に制作できます。その効率的なプロセスにより、プラットフォーム間でのビデオの迅速な共有と配信が可能です。