小規模ビジネスオーナーが、経験がなくても「クリエイタースタイルの動画」をソーシャルメディア用に簡単に作成できる方法を示す、30秒の魅力的な動画を作成してください。「AI UGC動画ジェネレーター」の力を活用し、HeyGenの「スクリプトから動画へ」機能が、シンプルなテキストを洗練されたプロフェッショナルなコンテンツに変える様子を、現代的で明るい視覚と聴覚の美学で強調します。

ビデオを生成