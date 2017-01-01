AI UGC動画ジェネレーター: 魅力的なコンテンツを素早く作成
スクロールを止めるUGC動画を簡単に生成。高度なAIアバターがあなたのスクリプトをリアルなプレゼンテーションで生き生きと表現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
eコマースブランドのために、HeyGenの「AIアバター」を活用して新しいテクガジェットの公正で明確なレビューを提供する、45秒のプロフェッショナルな「製品動画」を開発してください。この動画は、効率的なコンテンツソリューションを求めるeコマースブランドや製品マーケターにアピールし、洗練された信頼性のある視覚スタイルと明確で自信に満ちたナレーションを維持します。
トレンドコンテンツのための「AI動画作成」のスピードと創造性を紹介する、15秒のエネルギッシュな「AI Instagramリール」広告を制作してください。この迅速で視覚的にダイナミックな作品は、ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイターを対象にしており、HeyGenの「テンプレートとシーン」からの人気のあるサウンドと鮮やかなトランジションを使用して、迅速なコンテンツ生成を促します。
多様なマーケティング目的のための「AI UGC動画ジェネレーター」の多面的なユーティリティを説明する、60秒の権威ある「動画広告」キャンペーンをデザインしてください。この説得力があり、解決策志向の動画は、マーケティングエージェンシーやデジタル広告主を対象にしており、高品質な視覚効果を備え、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を利用して、明確で影響力のあるメッセージを説得力のある音声で届けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIアバターでどのようにクリエイティブな動画作成を強化しますか？
HeyGenは、ユーザーが高度なAIアバターを活用して、ブランドの美学に合わせてカスタマイズできるクリエイター風の動画を制作する力を提供します。私たちのプラットフォームは、個性的な外見や表情を可能にし、あなたのクリエイティブな動画コンテンツを本当にユニークなものにします。
HeyGenはテキストから動画を生成するためにどのようなクリエイティブな機能を提供しますか？
HeyGenは、洗練されたAIテキスト読み上げとAIアバターを使用して、あなたの書いたスクリプトをダイナミックな動画コンテンツに変換します。プラットフォームにはAIスクリプトライターが含まれており、アイデアを洗練するのを助け、コンセプトからリッチなアニメーションとビジュアルを備えた魅力的なAI動画作成へのシームレスな旅を保証します。
HeyGenはマーケティングキャンペーンのために高品質な製品動画や動画広告を制作できますか？
もちろんです。HeyGenは、プロフェッショナルな製品動画や多様なマーケティングキャンペーンのための魅力的な動画広告を生成するように専門的に設計されています。私たちのプラットフォームは、観客の注意を効果的に引きつけるために、魅力的なBロール、アニメーション、ビジュアルを組み込むことができます。
企業はHeyGenを使用して動画の外観や雰囲気をどのようにカスタマイズできますか？
HeyGenは、企業がロゴ、色、特定の視覚要素を使用して動画の外観や雰囲気をカスタマイズできる広範なブランディングコントロールを提供します。さまざまなテンプレートとシーンから選択し、音楽ライブラリからのバックグラウンドオーディオを統合して、洗練された最終製品を作成できます。