AI UGCジェネレーターで本格的なクリエイター風動画を作成
テキスト-to-ビデオスクリプトから高品質なUGC広告を簡単に生成し、完全なクリエイティブコントロールを実現し、時間を節約します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
魅力的な45秒の製品動画が、どのようにしてeコマースブランドを高めることができるかを紹介します。eコマースビジネスや製品マーケターを対象としたこの動画は、HeyGenのAIアバターが製品を洗練されたが本格的なビジュアルスタイルで紹介し、温かく会話的な音声で補完し、メディアライブラリ/ストックサポートをシームレスに統合して、重要な機能を強調するためのBロール映像を提供します。
ソーシャルメディアで注目を集める60秒のUGC広告を作成します。デジタル広告主やソーシャルメディアマーケター向けに設計されたこのテンポの速いトレンディな動画は、HeyGenのAI俳優を活用して熱意あるメッセージを伝え、多様なテンプレートとシーンを利用して製品やサービスを紹介し、明確な行動喚起を行い、最大限のリーチを実現するために読みやすい字幕/キャプションで強化します。
AI UGCジェネレーターが提供するクリエイティブな自由を30秒のダイナミックなスポットで強調します。コンテンツクリエイターやマーケティングエージェンシー向けにカスタマイズされたこのインスパイアリングな動画は、モダンな美学と自信に満ちた音声トーンを採用し、ユーザーがテキスト-to-ビデオのスクリプトベースから始めて、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを簡単に調整することで、完全なクリエイティブコントロールを達成できる方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは私のUGC広告キャンペーンをどのように強化できますか？
HeyGenは多様なAIアバターを生成することで、魅力的で本格的なUGC広告を作成する力を提供します。スクリプトを簡単に魅力的なクリエイター風動画に変換し、コンテンツが際立ち、視聴者に共鳴することを保証します。
HeyGenは製品動画に対して広範なクリエイティブコントロールを提供しますか？
はい、HeyGenは優れた製品動画を作成するための完全なクリエイティブコントロールを提供します。内蔵のエディターを使用してテンプレートをカスタマイズし、独自のBロールを統合し、ブランドコントロールを適用して、製品を効果的に強調する洗練されたプロフェッショナルな出力を実現します。
HeyGenのテキストを動画コンテンツに変換するプロセスはどのようなものですか？
HeyGenは高度なAIを使用して、テキストスクリプトをダイナミックな動画コンテンツにシームレスに変換します。リアルなナレーションを生成し、アクセシビリティのために自動キャプションを追加し、多言語サポートを活用して、簡単にグローバルにリーチを拡大できます。
HeyGenで作成した動画のビジュアルスタイルとブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ロゴの統合やカスタムカラースキームを含む包括的なブランディングコントロールを通じて、一貫したブランドアイデンティティを維持することを可能にします。さまざまなテンプレートとアスペクト比のオプションを利用して、すべての動画がブランドの美学に完全に一致するようにします。