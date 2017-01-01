AI UGCジェネレーターで本格的なクリエイター風動画を作成

テキスト-to-ビデオスクリプトから高品質なUGC広告を簡単に生成し、完全なクリエイティブコントロールを実現し、時間を節約します。

あなたの小規模ビジネスのために、30秒の本格的なクリエイター風動画を数分で作成することを想像してください。この活気に満ちた、アップビートな短編動画は、小規模ビジネスのオーナーやマーケティングマネージャーを対象に、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、シンプルなスクリプトを魅力的なコンテンツに迅速に変換する方法を、親しみやすいナレーションと共に示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
魅力的な45秒の製品動画が、どのようにしてeコマースブランドを高めることができるかを紹介します。eコマースビジネスや製品マーケターを対象としたこの動画は、HeyGenのAIアバターが製品を洗練されたが本格的なビジュアルスタイルで紹介し、温かく会話的な音声で補完し、メディアライブラリ/ストックサポートをシームレスに統合して、重要な機能を強調するためのBロール映像を提供します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアで注目を集める60秒のUGC広告を作成します。デジタル広告主やソーシャルメディアマーケター向けに設計されたこのテンポの速いトレンディな動画は、HeyGenのAI俳優を活用して熱意あるメッセージを伝え、多様なテンプレートとシーンを利用して製品やサービスを紹介し、明確な行動喚起を行い、最大限のリーチを実現するために読みやすい字幕/キャプションで強化します。
サンプルプロンプト3
AI UGCジェネレーターが提供するクリエイティブな自由を30秒のダイナミックなスポットで強調します。コンテンツクリエイターやマーケティングエージェンシー向けにカスタマイズされたこのインスパイアリングな動画は、モダンな美学と自信に満ちた音声トーンを採用し、ユーザーがテキスト-to-ビデオのスクリプトベースから始めて、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを簡単に調整することで、完全なクリエイティブコントロールを達成できる方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI UGCジェネレーターの仕組み

AIを使って本格的なクリエイター風動画を簡単に作成。ブランドのための魅力的なユーザー生成コンテンツを迅速かつ効率的に生成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
希望するスクリプトを貼り付けるか、書き始めます。AIスクリプトライターを活用して、メッセージが明確で影響力のある魅力的なコンテンツを生成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
ブランドやメッセージを最もよく表現する多様なリアルなAIアバターから選択し、簡単にクリエイティブなビジョンを実現します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
ストックライブラリからの魅力的なメディアで動画を強化し、本格的なクリエイター風動画が視覚的に魅力的でブランドに合致するようにします。
4
Step 4
動画をエクスポート
さまざまなプラットフォーム向けに高品質な動画を生成します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、UGC広告や製品動画に完璧にフィットするコンテンツを作成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

顧客の声を魅力的なAI生成動画に変換し、信頼を築き、本格的な声で製品の価値を示します。

よくある質問

HeyGenは私のUGC広告キャンペーンをどのように強化できますか？

HeyGenは多様なAIアバターを生成することで、魅力的で本格的なUGC広告を作成する力を提供します。スクリプトを簡単に魅力的なクリエイター風動画に変換し、コンテンツが際立ち、視聴者に共鳴することを保証します。

HeyGenは製品動画に対して広範なクリエイティブコントロールを提供しますか？

はい、HeyGenは優れた製品動画を作成するための完全なクリエイティブコントロールを提供します。内蔵のエディターを使用してテンプレートをカスタマイズし、独自のBロールを統合し、ブランドコントロールを適用して、製品を効果的に強調する洗練されたプロフェッショナルな出力を実現します。

HeyGenのテキストを動画コンテンツに変換するプロセスはどのようなものですか？

HeyGenは高度なAIを使用して、テキストスクリプトをダイナミックな動画コンテンツにシームレスに変換します。リアルなナレーションを生成し、アクセシビリティのために自動キャプションを追加し、多言語サポートを活用して、簡単にグローバルにリーチを拡大できます。

HeyGenで作成した動画のビジュアルスタイルとブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、ロゴの統合やカスタムカラースキームを含む包括的なブランディングコントロールを通じて、一貫したブランドアイデンティティを維持することを可能にします。さまざまなテンプレートとアスペクト比のオプションを利用して、すべての動画がブランドの美学に完全に一致するようにします。