SaaS向けAIチュートリアルビデオジェネレーター：オンボーディングとデモを強化
自動化されたチュートリアルビデオで製品の採用を促進し、サポートチケットを削減します。私たちのAIアバターは、魅力的でスタジオ品質のコンテンツを保証します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のSaaS顧客とマーケティングチームを対象に、SaaSプラットフォーム内の主要な新機能を発表する45秒の製品デモビデオを作成します。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的であり、プロフェッショナルなAIアバターがアップデートを紹介し、アップビートなバックグラウンドミュージックを伴いながら、自動ビデオ作成プロセスを強調します。HeyGenのAIアバターとテンプレート＆シーンを活用して、迅速でインパクトのあるコンテンツを作成し、製品の採用を促進します。
内部SaaSチームとトレーニングマネージャーを対象に、新しいワークフローに関する内部社員トレーニング用の包括的な90秒のビデオドキュメンテーションを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは非常に情報豊かであり、明確な画面録画と簡潔な説明、プロフェッショナルで権威あるAIボイスを組み合わせます。このビデオは、AIを活用してSOPを合理化し、コンテンツ作成の効率を向上させることを目的としています。HeyGenのボイスオーバー生成とメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、必要に応じて補足ビジュアルを追加します。
グローバルなSaaS企業とローカリゼーションチームを対象に、SaaS企業が顧客サポートビデオを迅速にローカライズする方法を示す1分間のビデオをデザインします。このビデオは、さまざまな言語オプションを紹介するスムーズなトランジションを備えたモダンで洗練されたビジュアルスタイルを持ち、AIボイスオーバー生成による多言語対応とオンスクリーン字幕/キャプションをサポートします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、プラットフォーム全体で最適な配信を確保し、ビデオコンテンツの翻訳方法を効果的に強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
SaaS向けAIチュートリアルビデオジェネレーターとしてHeyGenを使用する利点は何ですか？
HeyGenは、SaaS企業向けのチュートリアルビデオや製品デモビデオの制作を効率化するAIビデオジェネレーターです。複雑なガイドを魅力的でスタジオ品質のコンテンツに変換し、自動化されたビデオ作成を可能にします。
HeyGenは多言語のチュートリアルビデオ作成と既存のワークフローとのシームレスな統合をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは140以上の言語をサポートしており、グローバルなオーディエンス向けにビデオドキュメンテーションを簡単に作成および翻訳できます。そのシームレスな統合機能と自動化されたビデオ作成ツールは、既存の技術スタックにスムーズに適合し、効率を向上させます。
HeyGenは魅力的でスタジオ品質のチュートリアルコンテンツを作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、AIボイスオーバー、画面録画、自動ズームを備えた高度なビデオエディターを提供し、魅力的なスタジオ品質のチュートリアルビデオを作成します。これにより、製品デモや顧客サポートビデオがプロフェッショナルで明確になります。
HeyGenは自動化されたビデオドキュメンテーションを通じて効率とユーザーエクスペリエンスをどのように向上させますか？
HeyGenは、AIを使用してビデオドキュメンテーションとSOPを自動化することで、コンテンツ作成の効率を劇的に向上させます。この自動化されたビデオ作成プロセスは、明確でアクセスしやすいハウツーやトレーニングビデオを提供し、広範な書面ガイドの必要性を減少させることで、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。