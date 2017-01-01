AIチュートリアルビデオジェネレーターで迅速なハウツービデオを作成
魅力的なハウツーおよびトレーニングビデオを簡単に作成。私たちのAIチュートリアルビデオジェネレーターは、リアルなAIアバターを活用して複雑な制作を簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングプロフェッショナル向けに、ソーシャルメディア戦略のクイックヒントを紹介する45秒のモダンなチュートリアルビデオが必要です。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用し、プロフェッショナルで活気のあるビデオを作成し、音声がオフでも明確さを確保するために正確な字幕を付けます。
オンラインコースクリエイター向けに、新しい教育コンセプトを示す30秒の簡潔な説明ビデオをデザインします。ビジュアルスタイルは情報的でクリーンであり、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用し、メディアライブラリ/ストックサポートからのアニメーショングラフィックスと視聴者を引き込む熱意あるナレーションを使用します。
人事部門は、60秒のAIチュートリアルビデオジェネレーターのデモンストレーションから新しい内部ポリシーを説明することで恩恵を受けるでしょう。この企業スタイルのビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して正確性を確保し、高品質のビジュアルとプロフェッショナルな声を伴い、さまざまな内部プラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートのオプションを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なハウツービデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターと強力なテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターを使用して、高品質のハウツービデオを簡単に生成することを可能にします。スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、プロフェッショナルなナレーションを加えることで、複雑なチュートリアルビデオをシンプルでアクセスしやすいものにします。
HeyGenはどのようなAIアバターをビデオ作成に提供していますか？
HeyGenは、説明ビデオやトレーニングビデオの作成に最適な、多様でリアルなAIアバターとAIビデオプレゼンターを提供しています。これらのカスタマイズ可能なデジタルプレゼンターは、メッセージを強化し、毎回プロフェッショナルで魅力的な配信を保証します。
HeyGenでテキストプロンプトを完全なビデオに変換できますか？
もちろんです。HeyGenの革新的なテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターは、書かれたテキストプロンプトやAIによるスクリプトをシームレスに動的なチュートリアルビデオに変換することを可能にします。私たちのプラットフォームは、ビジュアル、ナレーション、字幕を自動的に生成し、迅速に洗練されたビデオコンテンツを作成します。
HeyGenはクリエイティブプロセスを効率化するためのビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはAIビデオジェネレーターのプロジェクトを加速するための幅広いプロフェッショナルなビデオテンプレートを提供しています。これらの事前設計されたテンプレートは、説明ビデオを含むさまざまなコンテンツの作成に最適で、複雑な編集ツールではなくメッセージに集中することができます。