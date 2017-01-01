小規模な旅行代理店や独立したツアーオペレーターを対象に、45秒の動画を作成し、彼らがどれほど簡単に魅力的な旅行広告を作成できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは鮮やかでテンポの速いもので、世界中の多様な目的地をフィーチャーし、元気で冒険心をくすぐる音楽とエネルギッシュなナレーションを組み合わせます。HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、魅力的なプロモーションコンテンツを迅速に作成できるシンプルさを強調します。このビデオは、HeyGenを彼らのニーズに最適なAI旅行プロモジェネレーターとして位置付けることを目的としています。

ビデオを生成