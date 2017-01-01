AI旅行プロモジェネレーター：素早く魅力的なビデオを作成

自動ソーシャルメディアコンテンツで旅行広告を強化。スクリプトからのテキストを使用して、シームレスで魅力的なキャンペーンを実現。

小規模な旅行代理店や独立したツアーオペレーターを対象に、45秒の動画を作成し、彼らがどれほど簡単に魅力的な旅行広告を作成できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは鮮やかでテンポの速いもので、世界中の多様な目的地をフィーチャーし、元気で冒険心をくすぐる音楽とエネルギッシュなナレーションを組み合わせます。HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、魅力的なプロモーションコンテンツを迅速に作成できるシンプルさを強調します。このビデオは、HeyGenを彼らのニーズに最適なAI旅行プロモジェネレーターとして位置付けることを目的としています。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティング専門家向けに、効果的なプロモーションキャンペーンでソーシャルメディアの存在感を高めるための30秒のプロモーションビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで洗練されており、豪華またはユニークな旅行体験の視覚的に魅力的なモンタージュを提示し、トレンディなサウンドトラックと親しみやすくプロフェッショナルな声を添えます。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートが、さまざまなビデオテンプレートから高インパクトな旅行プロモビデオを迅速に作成できることを強調します。
サンプルプロンプト2
デジタルマーケターやコンテンツクリエーター向けに、AIを使用して旅行コンテンツを制作する革新的な方法を示す60秒のビデオを開発します。ビジュアルスタイルはシネマティックで、息をのむような風景や文化的ハイライトの壮大な映像をフィーチャーし、エレガントな音楽スコアと組み合わせます。明確で説得力のあるナレーションが視聴者を導き、HeyGenのAIアバターを使用して多様な目的地を紹介し、先進的なAIビデオメーカーとしての力を強調します。
サンプルプロンプト3
さまざまなデジタルプラットフォーム向けに迅速でインパクトのある旅行プロモビデオを必要とする企業を対象に、15秒のダイナミックなビデオを制作します。ビジュアルスタイルはダイナミックで、短く魅力的な旅行の瞬間をフィーチャーしたクイックカットが特徴で、アップビートでキャッチーなバックグラウンドミュージックと簡潔なナレーションをバックにします。このプロンプトは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能が、さまざまなソーシャルメディアフォーマットに合わせて旅行コンテンツを簡単に適応させる方法を明確に示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI旅行プロモジェネレーターの使い方

直感的なAIプラットフォームで、旅行のコンセプトを魅力的なプロモーションビデオに簡単に変換し、ソーシャルメディアやマーケティングキャンペーンに最適です。

1
Step 1
スクリプトを作成
旅行のストーリーをアウトライン化するか、既存のスクリプトを貼り付けて始めます。スクリプトからのテキストを使用して、ビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
カスタマイズ可能なテンプレートの幅広い選択肢から選び、メディアライブラリの魅力的なビジュアルでストーリーを豊かにします。
3
Step 3
AI要素を追加
リアルなAIボイスオーバーや魅力的なAIアバターを追加して、メッセージをインパクトと個性を持って伝えます。
4
Step 4
エクスポートと共有
出力を確認し、さまざまなアスペクト比でエクスポートして、すべてのソーシャルメディアプラットフォームに対応する旅行プロモビデオを完成させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与える旅行ストーリー

.

観客を新しい目的地への探検に駆り立てる、魅力的でインスピレーションを与える旅行ビデオを作成し、旅心を予約に変えます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な旅行プロモビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAI旅行プロモジェネレーターとして機能し、マーケティング専門家が魅力的な旅行プロモビデオを迅速に作成できるようにします。カスタマイズ可能なテンプレートを提供し、コンセプトから完成までの作成プロセスを効率化します。

HeyGenは旅行広告キャンペーンを強化するためにどのようなAI機能を提供しますか？

強力なAIビデオメーカーとして、HeyGenはユーザーが旅行広告を高度な機能で向上させることを可能にします。スクリプトからのテキストを使用してダイナミックなコンテンツを生成し、リアルなAIアバターを統合し、プロフェッショナルなAIボイスオーバーをプロモーションキャンペーンに追加できます。

HeyGenを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに旅行プロモビデオを適応させることはできますか？

もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとアスペクト比のリサイズを提供し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに旅行プロモビデオを調整することができます。これにより、プロモーションキャンペーンが自動ソーシャルメディアコンテンツ配信に最適化されます。

HeyGenはどのようにして息をのむような旅行映像を効率的に制作するのを助けますか？

HeyGenは効率的な旅行プロモビデオメーカーおよび包括的なビデオエディターとして機能し、驚くほど簡単に息をのむような映像を制作するのを助けます。その直感的なインターフェースと多様なビデオテンプレートにより、制作時間を大幅に短縮し、高品質なビデオ制作をすべての人に提供します。