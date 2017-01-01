小規模ビジネスオーナーやマーケティングプロフェッショナルをターゲットにした45秒のインスピレーションを与えるビデオを作成し、HeyGenのAI翻訳ツールが前例のないグローバルリーチを可能にする様子を紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、国際ビジネスの希望に満ちたシーンを特徴とし、アップビートでモチベーションを高めるバックグラウンドミュージックと自信に満ちたナレーションを組み合わせます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、メッセージを魅力的なビジュアルストーリーに簡単に変換しましょう。

ビデオを生成