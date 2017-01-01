AI翻訳対応ジェネレーター：グローバルコンテンツを瞬時に
100以上の言語で正確な字幕/キャプションを迅速に生成し、コンテンツを普遍的にアクセス可能で理解しやすくします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやオンライン教育者を対象にした30秒のダイナミックなビデオを開発し、ライブAI翻訳の力で人間のような翻訳を提供する様子を描きます。ビジュアルの美学は鮮やかで魅力的にし、モダングラフィックスとクイックカットを取り入れ、エネルギッシュなサウンドトラックとフレンドリーで会話的な声をセットにします。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能が多言語コンテンツの作成をどれほど自然でアクセスしやすくするかを強調します。
メディアエージェンシーやビデオ制作チーム向けに設計された60秒の洗練されたビデオを制作し、HeyGenの多様なビデオ翻訳のためのマルチフォーマット翻訳者としての多様性を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、ポリッシュされたアニメーションと複雑なデータビジュアライゼーションを特徴とし、クリスプで権威あるナレーションと控えめなアンビエントミュージックを組み合わせます。HeyGenの「AIアバター」を使用して、多様な翻訳コンテンツを本物の表現で提示する影響を示します。
企業コミュニケーションマネージャーや人事プロフェッショナル向けに40秒の情報ビデオを構築し、リアルタイム翻訳で100以上の言語でのコミュニケーションの容易さを説明します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでコーポレートにし、明確なインフォグラフィックとプロフェッショナルなストック映像を利用し、正確で安心感のある声とソフトなバックグラウンドミュージックを伴います。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、内部および外部のコミュニケーションのために一貫性のある高品質の翻訳メッセージを迅速に作成する様子を紹介します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてグローバルなオーディエンス向けのビデオコンテンツを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターと人間のようなAIボイスオーバーを備えた高品質のビデオコンテンツを生成することで、クリエイターがグローバルなオーディエンスにリーチするのを支援します。その機能はローカリゼーションの取り組みを簡素化し、コンテンツを多様な言語環境でアクセス可能にし、グローバルリーチを拡大します。
HeyGenはビデオコンテンツのために複数の言語でAIボイスオーバーを提供していますか？
はい、HeyGenは強力なボイスオーバー生成を提供し、さまざまな言語でAIボイスオーバーを作成することができます。この機能は、高品質で人間のような翻訳音声を使用して、メッセージが世界中のオーディエンスに本物のように響くことを保証します。
HeyGenはアクセシビリティを向上させるためにキャプションや字幕を生成できますか？
もちろんです。HeyGenはビデオコンテンツのために正確なキャプションや字幕を自動的に生成し、アクセシビリティを大幅に向上させます。この機能は、異なる視聴者に対するコンテンツの理解を広げるだけでなく、マルチフォーマット翻訳ワークフローもサポートします。
HeyGenが現代のコンテンツのための「AI翻訳対応ジェネレーター」として優れている理由は何ですか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバター、ダイナミックなテキストからビデオ生成、そして多様なAIボイスオーバーなどの主要なコンポーネントを提供することで、「AI翻訳対応ジェネレーター」として機能します。これらの機能は、マルチランゲージサポートや高品質のキャプションを含む、後続のローカリゼーションに完璧に構造化されたコンテンツを生成します。