AIトレーニングビデオメーカー: 魅力的なトレーニングビデオを作成
強力なテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトをプロフェッショナルなトレーニングビデオに簡単に変換し、L&Dチームに最適です。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいソフトウェア機能を紹介する45秒の教育ビデオを開発し、ハウツーガイドを求める顧客やユーザーを対象とします。ビジュアルプレゼンテーションは明確で簡潔にし、画面上のテキストオーバーレイを使用し、音声はフレンドリーで指導的にします。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、ナレーションを効率的に生成します。
製品ユーザー向けに90秒の技術トレーニング説明ビデオを制作し、高度なシステム構成を詳述します。ビジュアルと音声スタイルは非常に情報豊かで正確にし、複雑な概念を理解しやすくします。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、コンテンツを効果的に構成します。
業界のトレンドについて、プロフェッショナルやマーケティングチームを対象とした30秒のブランド教育ビデオをソーシャルメディア向けに作成します。ビジュアルアプローチはダイナミックでモダンにし、プロフェッショナルで明確なボイスオーバーを組み合わせます。HeyGenのボイスオーバー生成を実装して、外部録音なしで魅力的な音声を作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは誰でもAIトレーニングビデオメーカーになれるように支援し、テキストを簡単に魅力的なビデオに変換します。複雑なビデオ制作スキルを必要とせず、プロフェッショナルな教育ビデオを誰でも利用可能にします。
HeyGenは教育コンテンツにどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターや自然なAIボイスオーバーなどの高度な機能を提供し、教育ビデオや社員のオンボーディングのエンゲージメントを向上させます。ユーザーはビデオのローカリゼーションを活用して、多様なグローバルオーディエンスに効果的にリーチできます。
HeyGenはさまざまな種類のビデオドキュメンテーションを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは多用途なAIビデオジェネレーターで、幅広いコンテンツのテキストからビデオへの作成を効率化します。事前に構築されたテンプレートを使用して、説明ビデオ、ハウツーガイド、包括的なビデオドキュメンテーションを迅速に制作できます。
HeyGenは高品質な出力とアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、高品質なビデオを保証し、驚くべき4K解像度オプションを含みます。また、自動的にキャプションと字幕を生成し、すべてのトレーニングビデオのアクセシビリティとリーチを向上させます。