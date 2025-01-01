ビジネス向けAIトレーニングビデオジェネレーター: 学習を促進

プロフェッショナルな企業研修や説明動画を簡単に作成。HeyGenのAIアバターを活用して、ダイナミックで魅力的なコンテンツを提供します。

143/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
大企業が全従業員に60秒の最新コンプライアンス研修モジュールを迅速に配信する必要があるシナリオを想像してください。人事部門や研修マネージャーを対象にした動画を作成し、真剣でプロフェッショナルな企業の美学と権威あるAIボイスを採用し、スクリプトからのテキストからビデオへの効率性と統合された字幕/キャプションを強調してください。
サンプルプロンプト2
デジタルマーケター向けに30秒のマーケティング動画を作成し、新製品の発売を紹介します。ダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルとアップビートな音楽、自信に満ちたAIボイスを使用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、魅力的なコンテンツを迅速に組み立ててください。
サンプルプロンプト3
クリエイティブなプロフェッショナルやコンテンツクリエイター向けに、AI生成動画の限界を押し広げる50秒のコンセプト動画を制作してください。この作品は、芸術的で魅力的なビジュアルスタイルと表現力豊かなAIボイスを備え、アスペクト比のリサイズとエクスポートがさまざまなプラットフォームでユニークな物語をどのように調整できるかを示してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビジネス向けAIトレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIで企業研修を変革。プロフェッショナルで魅力的な動画を簡単に作成し、時間とリソースを節約し、学習をより効果的でアクセスしやすくします。

1
Step 1
研修スクリプトを作成
研修内容を作成または貼り付けて開始します。プラットフォームは、テキストプロンプトを使用して基礎的な動画コンテンツを効率的に生成します。
2
Step 2
AIアバターとボイスを選択
多様なAIアバターから選択し、プロフェッショナルなAIナレーションをさまざまな言語で生成し、学習者のエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングでカスタマイズ
既成のテンプレートを使用して動画を強化し、ロゴや色などのブランディングコントロールを追加します。内蔵ライブラリから関連メディアを取り入れて、洗練された外観を実現します。
4
Step 4
コンテンツを生成して展開
クリック一つで、プラットフォームがAI生成動画をコンパイルします。完成した研修モジュールを簡単にエクスポートしたり、学習管理システムに統合したりできます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

専門教育を効率化

.

複雑な医療トピックを明確で魅力的なAI生成動画に簡素化し、医療教育と理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはAI生成動画のクリエイティブな制作をどのように強化しますか？

HeyGenは、幅広いAIアバターと既成のテンプレートを提供することで、クリエイティブな制作を強化します。これにより、ユーザーはテキストプロンプトを魅力的なAI生成動画に簡単に変換でき、さまざまなコンテンツニーズに対してプロセスを大幅に効率化します。

HeyGenでの動画コンテンツのクリエイティブなカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、テキストからビデオへの機能を通じて強力なクリエイティブカスタマイズを提供し、多様なコンテンツを生成できます。AIナレーションを使用して魅力的な物語を作成し、ブランドコントロールを適用して、マーケティング動画や説明動画がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenはグローバルなオーディエンス向けの多言語コンテンツ作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenは多言語コンテンツ作成を容易にし、企業がより広いグローバルオーディエンスに効果的にリーチできるように設計されています。この機能はプラットフォームにシームレスに統合されており、プロフェッショナルなAIナレーションを使用してローカライズされたAI生成動画を制作できます。

HeyGenはマーケティング動画や企業研修コンテンツの作成をどのように簡単にしますか？

HeyGenは、ビジネス向けの使いやすいAIビデオプラットフォームを提供することで、マーケティング動画や企業研修資料の作成を簡素化します。AIアバターを活用し、テキストプロンプトをダイナミックな動画に変換することで、コンテンツ制作の時間とコストを節約し、プロフェッショナルな動画を誰でも利用できるようにします。