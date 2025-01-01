ビジネス向けAIトレーニングビデオジェネレーター: 学習を促進
プロフェッショナルな企業研修や説明動画を簡単に作成。HeyGenのAIアバターを活用して、ダイナミックで魅力的なコンテンツを提供します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
大企業が全従業員に60秒の最新コンプライアンス研修モジュールを迅速に配信する必要があるシナリオを想像してください。人事部門や研修マネージャーを対象にした動画を作成し、真剣でプロフェッショナルな企業の美学と権威あるAIボイスを採用し、スクリプトからのテキストからビデオへの効率性と統合された字幕/キャプションを強調してください。
デジタルマーケター向けに30秒のマーケティング動画を作成し、新製品の発売を紹介します。ダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルとアップビートな音楽、自信に満ちたAIボイスを使用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、魅力的なコンテンツを迅速に組み立ててください。
クリエイティブなプロフェッショナルやコンテンツクリエイター向けに、AI生成動画の限界を押し広げる50秒のコンセプト動画を制作してください。この作品は、芸術的で魅力的なビジュアルスタイルと表現力豊かなAIボイスを備え、アスペクト比のリサイズとエクスポートがさまざまなプラットフォームでユニークな物語をどのように調整できるかを示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAI生成動画のクリエイティブな制作をどのように強化しますか？
HeyGenは、幅広いAIアバターと既成のテンプレートを提供することで、クリエイティブな制作を強化します。これにより、ユーザーはテキストプロンプトを魅力的なAI生成動画に簡単に変換でき、さまざまなコンテンツニーズに対してプロセスを大幅に効率化します。
HeyGenでの動画コンテンツのクリエイティブなカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、テキストからビデオへの機能を通じて強力なクリエイティブカスタマイズを提供し、多様なコンテンツを生成できます。AIナレーションを使用して魅力的な物語を作成し、ブランドコントロールを適用して、マーケティング動画や説明動画がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenはグローバルなオーディエンス向けの多言語コンテンツ作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは多言語コンテンツ作成を容易にし、企業がより広いグローバルオーディエンスに効果的にリーチできるように設計されています。この機能はプラットフォームにシームレスに統合されており、プロフェッショナルなAIナレーションを使用してローカライズされたAI生成動画を制作できます。
HeyGenはマーケティング動画や企業研修コンテンツの作成をどのように簡単にしますか？
HeyGenは、ビジネス向けの使いやすいAIビデオプラットフォームを提供することで、マーケティング動画や企業研修資料の作成を簡素化します。AIアバターを活用し、テキストプロンプトをダイナミックな動画に変換することで、コンテンツ制作の時間とコストを節約し、プロフェッショナルな動画を誰でも利用できるようにします。