オンラインコースを魅力的にするAIトレーニングビデオジェネレーター
テキストプロンプトを動的なビデオに変換することで、プロフェッショナルなトレーニングコンテンツを簡単に作成できます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームを対象にした60秒の製品説明ビデオを開発し、書かれたコンセプトを洗練されたビデオに変換する効率性を示してください。スムーズなトランジションと魅力的なオンスクリーンテキストを備えた洗練されたモダンなビジュアル美学を採用し、プロフェッショナルで魅力的なナレーションでサポートします。ここでの核心は、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能にあり、影響力のあるマーケティングビデオの制作を加速します。
教育者向けに、魅力的なレッスンフックを迅速に作成する方法を紹介する30秒の短いイントロダクトリーセグメントを制作してください。ビデオは明るくエネルギッシュなビジュアルスタイルで、鮮やかな色彩と魅力的なモーショングラフィックスを備え、元気づけるバックグラウンドミュージックで伴奏されるべきです。このプロンプトは、HeyGenのテンプレートとシーンを強調し、直感的なAIビデオプラットフォームで魅力的なコンテンツを迅速に生成することを強調します。
HR部門向けに、さまざまな労働力に多言語コンテンツで簡単にリーチする方法を強調する50秒のグローバルアナウンスメントビデオをデザインしてください。ビジュアルプレゼンテーションはプロフェッショナルで洗練されており、文化的に包括的なイメージを取り入れ、オーディオは複数の言語でクリアなナレーション生成を特徴とします。これは、HeyGenの影響力のあるグローバルにアクセス可能なコミュニケーションを作成する能力を示しています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIを使ってクリエイティブなビデオ制作を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストプロンプトを直接「テキストからビデオAI」に変換し、リアルな「AIアバター」を使用して魅力的なビデオを作成することを可能にします。これにより、「クリエイティブ」プロセスが簡素化され、複雑な編集スキルなしで高品質なビデオ制作が可能になります。
HeyGenは多様なナレーションと多言語コンテンツのビデオを作成できますか？
はい、HeyGenは強力な「ナレーション」をサポートし、ビデオの「多言語コンテンツ作成」をシームレスに実現します。私たちの高度な「AIビデオジェネレーター」は、あなたのメッセージがグローバルなオーディエンスに効果的に響くことを保証します。
HeyGenでビデオ作成を迅速化するためのどのようなプレメイドテンプレートが利用可能ですか？
HeyGenは、「マーケティングビデオ」や「トレーニングコンテンツ」など、さまざまな目的に合わせた「プレメイドテンプレート」を豊富に提供しています。私たちの「AIビデオプラットフォーム」のプロフェッショナルなテンプレートは、制作ワークフローを大幅に加速し、影響力のあるコンテンツを迅速に作成することを可能にします。
HeyGenはプロフェッショナルなトレーニングとマーケティングのための効果的なAIビデオジェネレーターですか？
もちろんです。HeyGenは、高品質な「トレーニングコンテンツ」と魅力的な「マーケティングビデオ」を制作するために専門的に設計された強力な「AIビデオジェネレーター」として機能します。私たちの堅牢な「AIビデオプラットフォーム」は、プロフェッショナルなコミュニケーションを向上させるために必要なすべてのツールを提供します。