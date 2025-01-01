AIトレーニングビデオクリエーター: 魅力的なコースを迅速に構築
リアルなAIアバターを使用した強力なトレーニングビデオを作成し、学習者のエンゲージメントを向上させ、教育の方法を変革します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けの30秒のマーケティング動画をデザインし、明るくダイナミックなビジュアルと陽気で親しみやすいナレーションを特徴とします。この動画は、HeyGenの既成テンプレートとシーンを使用してAI動画を簡単に作成できることを強調し、プロフェッショナルなコンテンツを手軽に制作できることを示します。
企業の人事部やL&Dプロフェッショナル向けの60秒の社内トレーニング動画を想像し、新入社員のオンボーディングに効果的なAIトレーニング動画クリエーターとして機能します。この動画は、明確で情報豊富なビジュアルと落ち着いた権威あるAIナレーションを特徴とし、HeyGenの強力なナレーション生成を利用して、重要なビデオドキュメントの一貫した高品質な音声を確保します。
コンテンツクリエーターやソーシャルメディアマネージャーを対象とした15秒のダイナミックなソーシャルメディア動画を想像し、テンポの速い視覚的に印象的なモダングラフィックスとエネルギッシュな声を使用します。この短い作品は、テキストプロンプトがどのようにしてAI動画を迅速に作成できるかを強力に示し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を通じてさまざまなプラットフォームにシームレスに最適化されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAI動画を効率的に作成するのを助けますか？
HeyGenは革新的なAIビデオジェネレーターで、テキストプロンプトを洗練されたビデオコンテンツに変換します。強力なテキストビデオ技術を活用し、さまざまなプラットフォーム向けの魅力的なマーケティング動画や説明動画の作成プロセスを簡素化します。
HeyGenで利用可能なAIアバターの種類はどのようなものですか？
HeyGenは、メッセージを生き生きと伝えるための高品質なAIアバターの多様なセレクションを提供します。これらのリアルなAIアバターは、トレーニングビデオやソーシャルメディアビデオに人間味を加え、その影響力を高めます。
HeyGenはビデオ制作を簡素化するための既成テンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはビデオ制作プロセスを加速するための既成テンプレートとシーンの豊富なライブラリを備えています。これらのテンプレートは、プロフェッショナルな説明動画、ソーシャルメディアビデオ、または包括的なビデオドキュメントを迅速に作成するのに理想的です。
HeyGenはAIボイスを生成し、ビデオから背景を削除できますか？
もちろんです。HeyGenには高度なAIボイスジェネレーターが含まれており、ビデオに自然なナレーションを提供します。さらに、背景を簡単に削除でき、AIビデオが洗練されたプロフェッショナルな美観を維持します。