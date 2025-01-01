AIトレーニングレッスンビデオメーカー：魅力的なコースを作成

高度なAIアバターを活用して、簡単に魅力的なトレーニングビデオを制作し、視聴者を引きつけます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のソフトウェアユーザーやITトレーナーを対象に、複雑なソフトウェアアップデートを説明する60秒の教育ビデオを作成します。ビジュアルはクリーンでモダンな美学を持ち、正確な画面デモンストレーションを落ち着いた明瞭なナレーションとサポート字幕で紹介します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、技術的な詳細を魅力的なビジュアルに変換し、自動生成された字幕/キャプションを通じて包括的な理解を確保します。
サンプルプロンプト2
新しいAI駆動のサービスを紹介する30秒のプロモーションビデオを制作し、潜在的なクライアントやマーケティングチームをターゲットにします。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュでハイテクであり、メディアライブラリからのクイックトランジションや未来的なグラフィックを組み込み、主要な利点を強調するインパクトのあるボイスオーバーを使用します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してシネマティックなビジュアルを強化し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してプラットフォーム全体での広範なリーチを確保します。
サンプルプロンプト3
顧客サポートエージェントや営業プロフェッショナルがより強固なクライアント関係を築くことを目指して、顧客の問い合わせに対する30秒のパーソナライズされたビデオ応答を設計します。ビデオは温かく、直接的でプロフェッショナルなトーンを採用し、親しみやすいAIアバターがアイコンタクトを取り、自然なサウンドのボイスオーバーを伴います。HeyGenのAIアバターを活用して、本物のパーソナライズされたビデオ応答を提供し、日常的なやり取りを記憶に残るクライアントエンゲージメントに変えます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

AIトレーニングレッスンビデオメーカーの使い方

AIを活用した魅力的なトレーニングビデオの作成は簡単です。インテリジェントな自動化を使用して、コンテンツをダイナミックなレッスンに変換し、効果的な学習を実現します。

Step 1
スクリプトを作成
トレーニングコンテンツを作成または貼り付けることから始めます。AIビデオプラットフォームは、スクリプトを使用してビデオを作成し、プレーンテキストを魅力的な教育ビデオに変換し、レッスンの基盤を築きます。
Step 2
ビジュアルプレゼンターを選択
多様なAIアバターのライブラリから選択して、レッスンをパーソナライズします。彼らの外見をカスタマイズし、プロフェッショナルなAIボイスオーバーと同期させて、学習者のエンゲージメントを高めます。
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
豊富なライブラリからクリエイティブアセットとテーマを適用して、ビデオのプロフェッショナリズムを高めます。カスタムカラーやロゴなどのブランディングコントロールを組み込み、一貫した外観を維持します。
Step 4
高品質なビデオをエクスポート
トレーニングレッスンをエクスポートして完成させます。4k品質での迅速なレンダリングを活用し、完成した高解像度のMP4ファイルがプロフェッショナルで、あらゆるプラットフォームやLMSでシームレスに共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育のための複雑なテーマの明確化

複雑なテーマを理解しやすいトレーニングビデオに変換し、教育成果を大幅に向上させます。

よくある質問

HeyGenが効果的なAIトレーニングレッスンビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、テキストを魅力的なビデオに変換することで、効果的なAIトレーニングレッスンビデオメーカーです。強力なテキストからビデオへのジェネレーターと多様なAIアバターを活用することで、プロフェッショナルでインパクトのあるトレーニングコンテンツを簡単に制作し、視聴者を本当に引きつけることができます。

HeyGenは高品質な教育ビデオやSOPの制作を支援できますか？

もちろんです。HeyGenはAIを活用して、素晴らしい教育ビデオやSOPを制作する力を提供します。多様なテンプレートとスクリプトからのビデオ作成機能を利用し、リアルなトーキングヘッドを備えた包括的で理解しやすいビデオドキュメントをあらゆる学習目的に合わせて構築できます。

HeyGenで利用可能なビデオのクリエイティブアセットとカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、ビデオを強化するための豊富なクリエイティブアセットとテーマを提供します。シネマティックなビジュアル、ダイナミックなグラフィック、フィルター、ステッカーを組み込み、完全なブランディングコントロールとメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、すべてのビデオがブランドの美学に完全に一致するようにします。

HeyGenはパーソナライズされた多言語ビデオコンテンツの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、140以上の言語での強力なAIボイスオーバーを通じて、パーソナライズされたビデオ応答とグローバルなリーチを実現します。さらに、自動生成された字幕/キャプションにより、教育ビデオが多様で世界中の視聴者にアクセスしやすく、理解しやすくなります。