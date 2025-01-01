AIトレーニングレッスンビデオジェネレーター：魅力的なコースを作成

強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用して、AIトレーニングレッスンビデオジェネレーターでプロフェッショナルな教育ビデオを簡単に作成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい概念を広い視聴者にシンプルに説明することを目的とした、ソーシャルメディアプラットフォーム向けの魅力的な30秒のアニメーション教育ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは鮮やかでカートゥーンのようで、明るくフレンドリーなナレーションと組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用した迅速なコンテンツ作成を示します。
サンプルプロンプト2
新入社員のオンボーディングに特化した60秒の説明ビデオを制作し、主要な会社方針やソフトウェアの使用法を説明します。クリーンでインフォグラフィック主導のビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた説明的なボイスオーバーで補完し、HeyGenの強力なボイスオーバー生成能力を強調して、一貫したブランドコミュニケーションを実現します。
サンプルプロンプト3
事前にデザインされたビデオテンプレートを使用してマーケティングスニペットを作成するスピードを紹介する、15秒のAIビデオジェネレーター広告を作成してください。ビジュアルの美学は速いペースでダイナミックなカットを持ち、魅力的なストック映像を統合し、エネルギッシュなバックグラウンドトラックを特徴とし、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIトレーニングレッスンビデオジェネレーターの使い方

トレーニング資料を魅力的でプロフェッショナルなビデオレッスンに簡単に変換し、学習と記憶を向上させます。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
トレーニングコンテンツを直接エディターに貼り付けます。AIがテキストを利用してシームレスなテキスト-to-ビデオ作成を行い、レッスンの核を形成します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
教育ビデオメーカーとして、プロフェッショナルなAIアバターの多様なライブラリから選択し、コンテンツを提示し、トレーニングに動的で魅力的な要素を追加します。
3
Step 3
魅力的なボイスオーバーを追加
強力なボイスオーバー生成を使用して、自然なサウンドのナレーションでコンテンツを強化し、トレーニングレッスンをよりアクセスしやすく、動的にします。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
完成したAI生成ビデオを確認し、希望のアスペクト比でエクスポートし、学習者にすぐに配布できるようにします。

使用例

動的な説明ビデオ

複雑なトピックを簡単にし、AIストーリーテリングを通じて教育コンテンツを生き生きとさせる鮮やかで記憶に残るビデオレッスンを作成します。

よくある質問

HeyGenはAI生成ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、ユーザーがテキストをプロフェッショナル品質のAI生成ビデオに簡単に変換できるようにします。当社のプラットフォームは、高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ作成機能を活用し、スクリプトから最終ビデオまでの全プロセスを効率化します。

HeyGenはL&Dチーム向けのAIトレーニングレッスンビデオジェネレーターとして使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、L&Dチームが魅力的な教育ビデオを作成するための理想的なAIトレーニングレッスンビデオジェネレーターです。カスタマイズ可能なビデオテンプレートの幅広い選択肢を提供し、従業員のオンボーディングやトレーニングのための高品質な説明ビデオを迅速に制作するのに役立ちます。

HeyGenはビデオ内のAIビジュアルとブランディングをカスタマイズするためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、AIビジュアルを完全にカスタマイズするための強力な編集ツールを提供します。ロゴや色などのブランディング要素を組み込むことができ、AIボイスジェネレーターを利用してボイスオーバーを調整し、AI生成ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenを使用してアニメーション教育ビデオをどれくらい早く制作できますか？

HeyGenはアニメーション教育ビデオの制作を大幅に加速し、迅速なテキスト-to-ビデオ作成を可能にします。直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、内部トレーニングからソーシャルメディアキャンペーンまで、さまざまな用途に適した動的なコンテンツを迅速に開発できます。