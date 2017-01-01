AIトレーニングコンテンツジェネレーター: 魅力的なコースを迅速に作成
AI駆動のビデオとシームレスなボイスオーバー生成でコース作成の効率を向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーや教育者を対象にした30秒のプロモーションクリップを想像してください。「コース作成」を簡素化したいと考えている人々に向けて、ダイナミックでアップビートなビジュアルとオーディオスタイルを強調し、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を活用して、書かれたコンテンツを魅力的な「オンラインコース」に変換し、自動「字幕/キャプション」でアクセシビリティを確保します。
コンテンツクリエーターやマーケティングチーム向けに、60秒の説明ビデオを制作し、「マイクロラーニング教材」の迅速な生成を示します。モダンで視覚的に豊かな美学とクリアなサウンドデザインを採用し、HeyGenの「テンプレートとシーン」の多様性と広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、魅力的なコンテンツを簡単に構築する方法を示します。
HR部門や大企業向けに、50秒の情報ビデオを作成し、「AI駆動のトレーニングプラットフォーム」を活用する方法を紹介します。このビデオは、洗練された情報的なビジュアルスタイルと権威あるトーンを採用し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がさまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを最適化し、「字幕/キャプション」がコンプライアンスと広範なリーチを確保し、最終的に「トレーニングコストを削減」する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIトレーニングコンテンツの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは強力なAIトレーニングコンテンツジェネレーターとして機能し、テキストをAIアバターとリアルなボイスオーバーを使用したプロフェッショナルなビデオに変換します。これにより、オンラインコースの作成プロセスが大幅に簡素化され、アクセスしやすく効率的になります。
HeyGenは魅力的なオンラインコースの開発を支援できますか？
はい、HeyGenは優れたAIコースクリエーターであり、簡単にダイナミックなオンラインコースを制作することができます。AIビデオジェネレーターの機能とカスタマイズ可能なテンプレート、自動字幕を組み合わせることで、学習教材がどのような受講者に対しても非常に魅力的で明確になります。
迅速なマイクロラーニング教材の開発を促進する機能は何ですか？
HeyGenはドラッグ＆ドロップエディターと広範なメディアライブラリサポートを提供し、マイクロラーニング教材を迅速に組み立てることができます。この簡素化されたコース作成アプローチにより、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに、簡潔で影響力のあるトレーニングコンテンツを制作できます。
HeyGenでブランド化されたトレーニングビデオをどのようにカスタマイズできますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、企業カラー、好みのフォントをすべてのトレーニングビデオに統合することができます。これにより、すべてのAI生成オンラインコースで一貫性とプロフェッショナルな外観が確保され、ブランド認知が向上します。