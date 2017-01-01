AI観光ビデオジェネレーター: 驚くべき旅行ストーリーを作成

魅力的なビジュアルとスクリプトからのシームレスなテキストビデオで旅行の思い出を生き生きとさせましょう。

旅行代理店やマーケティング専門家を対象にした90秒の技術概要ビデオを制作し、HeyGenのAI観光ビデオジェネレーターがどのように目的地コンテンツの作成を効率化するかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて情報豊富であり、さまざまな旅行先のダイナミックなショットとHeyGenのボイスオーバー生成を使用した明確で権威あるナレーションを組み合わせます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する簡単さと、メディアライブラリから既存のストック写真やビデオを活用して豊かなビジュアルストーリーテリングを実現する方法を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
旅行ブロガーやインフルエンサーで、冒険の魅力的な要約を瞬時に作成したいですか？HeyGenを使用して、旅の写真やビデオをアップロードすることで、AIを活用した旅行ビデオを作成する方法を示す60秒の活気に満ちた冒険的なビデオをデザインします。音声にはアップビートなバックグラウンドミュージックと個人的なナレーションを含め、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティをさらに向上させます。
サンプルプロンプト2
技術愛好家や潜在的なビジネスパートナー向けに、HeyGenのAI旅行ビデオメーカーとしての高度な機能を示す2分間の包括的なデモビデオを開発します。ビデオは洗練されたモダンなビジュアルスタイルを採用し、直感的なインターフェースと多様なテンプレートやシーンを活用する強力な機能を詳述します。AIアバターを取り入れてナレーションを行い、コンテンツ入力から4K解像度の最終ビデオ生成までのプロセスを説明します。
サンプルプロンプト3
小規模旅行ビジネスや個人プランナー向けに、迅速で効果的なプロモーションに焦点を当てた30秒のソーシャルメディア広告を作成します。このテンポの速いビデオは、即時のエンゲージメントを促すインパクトのあるビジュアルとエネルギッシュなボイスオーバー生成を示し、HeyGenがどのようにしてユーザーがソーシャルメディアで簡単に共有できるようにするかを示します。さまざまなプラットフォームに合わせてコンテンツを簡単に適応させるアスペクト比のリサイズとエクスポートの機能を強調し、プロフェッショナルなビデオ作成を手軽にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
レビュー

AI観光ビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールで旅行ストーリーを魅力的なビデオに簡単に変換し、視聴者の体験を向上させるように設計されています。

1
Step 1
初期ビデオを作成
テキストプロンプトを入力して最初のドラフトを生成し、AI旅行ビデオジェネレーターがスクリプトから魅力的なシーンを作成します。
2
Step 2
魅力的なビジュアルを選択
広範なメディアライブラリ/ストックサポートから完璧なシーンや要素を見つけてビデオを強化します。
3
Step 3
修正と音声を適用
プロフェッショナルなボイスオーバー生成を取り入れて旅の物語をナレーションし、リアルなAIボイスで旅行ストーリーを生き生きとさせます。
4
Step 4
エクスポートして世界中で共有
完成した旅行ビデオを美しい4K解像度でダウンロードし、すぐにプラットフォームで共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIビデオで魅力的な旅行ストーリーを伝える

旅行の物語や目的地のハイライトを、視聴者に響く没入感のある記憶に残るAIパワードビデオストーリーに変換します。

よくある質問

HeyGenはAI旅行ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは強力なAI旅行ビデオジェネレーターとして、制作プロセス全体を効率化します。テキストプロンプトからAIによるスクリプトを簡単に生成し、リアルなAIボイスを追加することで、旅行ストーリーの自動ビデオ編集を実現します。

HeyGenで旅行ビデオにどのような視覚的および聴覚的要素を含めることができますか？

HeyGenを使用すると、豊富なストック写真やビデオ、バックグラウンドミュージック、自動字幕を取り入れて旅行ビデオを充実させることができます。また、アニメーションや自分の写真をビデオに変換することもサポートしており、すべてを美しいHD解像度でエクスポートできます。

HeyGenはAI観光ビデオの外観と雰囲気をカスタマイズするためのツールを提供していますか？

もちろんです！HeyGenは、プロフェッショナルな旅行ビデオテンプレートや包括的なブランディングコントロールを提供し、ビデオ要素をカスタマイズして、あなたのAI観光ビデオが独自のスタイルを反映するようにします。AIを活用したシーンや視覚効果を利用して、魅力的なコンテンツを作成できます。

HeyGenはソーシャルメディア共有のために旅行ビデオを最適化するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、さまざまなビデオフォーマットオプションとエクスポート用のアスペクト比リサイズをサポートすることで、人気のあるプラットフォーム向けに旅行ビデオを簡単に最適化します。これにより、YouTubeビデオやInstagramリールなど、ソーシャルメディアでの共有に完璧に合わせたコンテンツを提供します。