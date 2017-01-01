AIテスティモニアルビデオジェネレーター：本物の顧客ストーリーを作成

AIアバターを使用してプロフェッショナルな品質の顧客の声を生成し、即座に信頼とエンゲージメントを構築します。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、ソーシャルメディアでのエンゲージメントを高めるためのダイナミックな30秒の顧客の声動画を制作します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、プロフェッショナルなナレーションと共に本物の顧客の引用を取り入れ、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使って簡単に作成されます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターやeコマースブランドをターゲットにした、45秒の洗練されたテスティモニアルシズルリールをデザインします。この動画は、ペイド広告やランディングページでの使用を目的としており、テンポが速くインスピレーションを与えるもので、HeyGenのAIテスティモニアルビデオジェネレーターがどのようにプロフェッショナルな品質のコンテンツを簡単に作成できるかを示す、多様なAIアバターによる短い顧客の声を複数紹介します。
サンプルプロンプト2
見込みB2Bクライアント向けに信頼を築き、ソリューションの影響を示すために特別に設計された、プロフェッショナルな60秒のテスティモニアルビデオを開発します。ビジュアルスタイルは権威的で明確であり、落ち着いたナレーションと字幕/キャプションで強調された重要なポイントを特徴とし、HeyGenのテスティモニアルビデオメーカーを使用してプロフェッショナルな品質のテスティモニアルビデオを作成できるようにします。
サンプルプロンプト3
新製品や機能のローンチを祝うエネルギッシュな30秒の動画を作成し、既存の顧客やアーリーアダプターを引き付けるために熱心な顧客の声を取り入れます。ビジュアルスタイルは活気に満ちており、祝祭的で、明るい音楽で補完され、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを使用して説得力のあるコンテンツを作成し、ビデオマーケティングの自動化を簡素化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIテスティモニアルビデオジェネレーターの仕組み

顧客のフィードバックを簡単に洗練されたプロフェッショナルなテスティモニアルビデオに変換し、信頼を築き、オーディエンスとのエンゲージメントを高めます。

1
Step 1
テンプレートを選択
まず、顧客の声を効果的に強調するために特別に設計された多様なカスタマイズ可能なテンプレートから選択します。これにより、テンプレートとシーンを使用してビデオのプロフェッショナルな基盤が提供されます。
2
Step 2
ストーリーを作成
顧客のテスティモニアルテキストを入力します。AIテスティモニアルビデオジェネレーターがスクリプトを説得力のあるビデオコンテンツに変換し、さらにパーソナライズする準備が整います。スクリプトからのテキストビデオを活用します。
3
Step 3
AIアバターで強化
AIアバターを選択して顧客のメッセージを伝え、テスティモニアルを生き生きとさせます。AIアバターを使用して、ブランドのスタイルに合わせて外見や声をさらにカスタマイズできます。
4
Step 4
エクスポートと共有
最後の調整を行い、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でビデオをエクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、プロフェッショナルなテスティモニアルを共有し、エンゲージメントと信頼性を高めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

テスティモニアルでペイド広告を強化

.

本物の顧客の声をフィーチャーした高パフォーマンスのビデオ広告を制作し、コンバージョンを促進し、ブランドの信頼性を大幅に強化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな品質のテスティモニアルビデオを効率的に作成するのを助けますか？

HeyGenは高度な「AIテスティモニアルビデオジェネレーター」として機能し、「プロフェッショナルな品質」の「テスティモニアルビデオ」を迅速に作成することができます。「カスタマイズ可能なテンプレート」と「AI編集ツール」を活用して、広範なビデオ制作経験がなくても「説得力のあるストーリー」を作り上げることができます。

HeyGenはどのようにして企業が顧客の声を使って信頼を築き、エンゲージメントを高めるのを可能にしますか？

HeyGenは、書かれたフィードバックをリアルな「トーキングヘッドアバター」とシームレスなボイスオーバー生成を使用して魅力的な「顧客の声」に変換します。この強力な「AIビデオジェネレーター」は、本物のストーリーをダイナミックでプロフェッショナルな形式で提示することで、「信頼を築き」、「エンゲージメントを高める」のに役立ちます。

HeyGenは、ペイド広告などの異なるプラットフォームやキャンペーン向けにテスティモニアルビデオをカスタマイズするためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、テスティモニアルビデオがブランドアイデンティティに合致するようにするための強力な「カスタマイズ可能なテンプレート」とブランディングコントロールを提供します。「多言語キャプション」とアスペクト比のリサイズを利用して、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを最適化し、インパクトのある「ペイド広告」を含めることができます。

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、テキストから高品質のAIテスティモニアルビデオを制作するプロセスを簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenは「AIテスティモニアルビデオ」の作成を大幅に簡素化します。当社のプラットフォームは、スクリプトを直接ビデオに変換し、先進的なテキストからビデオ技術とリアルな「AIアバター」を使用して、直感的な「AIビデオジェネレーター」として説得力のあるコンテンツを簡単に制作します。