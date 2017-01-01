強力な社会的証拠のためのAI証言生成ツール

最先端のAI技術を使用して、プロフェッショナルで本物の証言を作成し、AIアバターを使用して魅力的なビデオレビューを作成し、コンバージョンを促進します。

小規模ビジネスオーナーがAIの証言生成ツールを使って、どれほど迅速に強力な社会的証拠を生み出せるかを示す、活気ある30秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、視覚的に魅力的で、親しみやすくエネルギッシュなナレーションを使用します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を強調し、ユーザーがプロフェッショナルな証言を簡単に作成できることを示し、ユーザーフレンドリーなインターフェースを強調します。ターゲットオーディエンス：小規模ビジネスオーナー。

マーケティングマネージャー向けに、AIを活用したツールが本物の証言を生成する深さを示す、説得力のある45秒のビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、自信に満ちた安心感のあるナレーションを使用します。HeyGenの「AIアバター」が多様でカスタマイズされたメッセージを届ける方法と、「ボイスオーバー生成」がブランドの声に完璧にマッチするトーンをカスタマイズできる方法を強調し、真の社会的証拠を確保します。ターゲットオーディエンス：マーケティングマネージャー。
グローバルマーケティングチームをターゲットにしたダイナミックな60秒のビデオを作成し、AIの証言生成ツールが40以上の言語をサポートし、多様な市場向けに影響力のあるビデオ証言を作成する方法を示します。ビジュアルスタイルは活気に満ちたグローバルなテーマで、HeyGenの「字幕/キャプション」による多言語ナレーションを特徴とし、より広いアクセスを可能にします。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がこれらの重要なマーケティング資料を世界中のあらゆるプラットフォームに対応できるようにする方法を紹介します。ターゲットオーディエンス：グローバルマーケティングチーム。
eコマースサイトオーナー向けに、最先端のAI技術が高度なレビュー生成ツールとして機能し、コンバージョンを大幅に促進できることを強調する、インパクトのある30秒のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはモダンで洗練されており、クイックカットと権威ある結果重視のナレーションを特徴とします。HeyGenの「テンプレートとシーン」と「メディアライブラリ/ストックサポート」が、洗練された説得力のあるビデオレビューを迅速に作成できる方法を示します。ターゲットオーディエンス：eコマースサイトオーナー。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI証言生成ツールの仕組み

魅力的なビデオ証言を簡単に生成します。AIを活用したツールを利用して、テキストをブランドのための動的な社会的証拠に変換します。

1
Step 1
証言スクリプトを作成
プラットフォームを利用して、受け取った本物のフィードバックを下書きまたは貼り付けます。当社のシステムは「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を使用して、生成のための「本物の証言」を準備し、影響力のある物語に形作ります。
2
Step 2
バーチャルプレゼンターを選択
ブランドを代表する多様な「AIアバター」から選択します。高度な音声オプションと組み合わせて、自然で魅力的な声と説得力のあるビジュアルプレゼンスで「ビデオ証言」を実現します。
3
Step 3
ブランディングと強化を適用
「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用してビデオをカスタマイズし、会社のアイデンティティに完全に一致させます。このステップは、オーディエンスに共鳴し、ブランド認知を高める「プロフェッショナルな証言」を作成するのに役立ちます。
4
Step 4
社会的証拠をエクスポートして共有
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなアスペクト比で高品質のビデオ証言を生成します。強力な「社会的証拠」を示し、エンゲージメントとコンバージョンを効果的に促進するために、チャネル全体で公開します。

使用例

強力なビデオ証言で広告を強化

動的なAI生成ビデオ証言を広告キャンペーンに統合し、パフォーマンスとコンバージョン率を大幅に向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにAI証言生成ツールとして機能しますか？

HeyGenは高度なAI証言生成ツールとして機能し、AIアバターとテキスト-ビデオ機能を使用して魅力的なビデオ証言を作成できます。本物の証言を収集し提示するプロセスを簡素化し、社会的証拠を強化します。

HeyGenがプロフェッショナルなビデオ証言を作成するための効果的なツールである理由は何ですか？

HeyGenは最先端のAI技術を活用して、簡単にプロフェッショナルな証言を作成するのを助けます。ブランドコントロール、カスタマイズ可能なテンプレート、40以上の言語サポートなどの機能を備え、ブランドを反映した高品質なマーケティング資料を作成できます。

HeyGenはユーザーフレンドリーでコード不要のプラットフォームですか？

はい、HeyGenはユーザーフレンドリーでコード不要のプラットフォームとして設計されており、誰でも簡単に証言を生成できます。直感的なインターフェースとAIを活用したツールにより、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずにビデオ証言を作成できます。

HeyGenのビデオ証言はどのようにしてコンバージョンを促進し、社会的証拠を構築しますか？

HeyGenの専門的に作成されたビデオ証言は、強力な社会的証拠資産であり、コンバージョンを大幅に促進します。本物のユーザー体験を紹介することで、HeyGenは企業が信頼を構築し、潜在的な顧客を効果的に説得するのを支援します。