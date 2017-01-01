魅力的な学習のためのAI教育ビデオジェネレーター

スクリプトを瞬時に魅力的な教育ビデオに変換し、シームレスな学習体験を提供する高度なAIナレーションを使用します。

忙しい教育者を対象にした45秒のダイナミックでフレンドリーなビデオを想像してください。学生向けの魅力的な教育ビデオを作成するためのものです。ビジュアルスタイルはモダンでクリーン、明るい色とシンプルなアニメーションを特徴とし、音声は熱意に満ちたクリアなナレーションであるべきです。このビデオは、複雑な撮影なしで授業を生き生きとさせるHeyGenの強力なAIアバター機能を強調し、プロフェッショナルな教師アバターを使用して魅力的な授業を迅速に作成する方法を示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オンラインコースの作成者や専門家向けに設計された60秒のプロフェッショナルな説明ビデオを作成してください。AI教育ビデオジェネレーターがコンテンツ制作を効率化する方法を紹介します。ビジュアルは洗練され情報豊かで、クリーングラフィックスとシームレスなトランジションを使用し、権威あるが親しみやすいナレーションが伴います。この短いビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、書かれた資料を洗練されたコンテンツに変換し、複雑なトピックを瞬時に理解しやすい教育ビデオに変える効率性を示します。
サンプルプロンプト2
K-12コンテンツクリエイターやeラーニングデザイナーを対象にした30秒の活気あるアニメーション教育ビデオを開発してください。豊かなアニメーショングラフィックスの創造的な可能性を強調します。ビジュアルスタイルは遊び心があり、ダイナミックなキャラクターアニメーションと多様なカラーパレットを持ち、元気で励みになるナレーションが補完します。この作品は、HeyGenのテンプレートとシーン機能を使用して、若い学習者に響く魅力的なアニメーション教育ビデオを簡単にカスタマイズして作成する方法を示します。
サンプルプロンプト3
多様な学習者に対応するグローバルな教育者や組織向けに、50秒の包括的でプロフェッショナルなビデオを作成してください。多言語教育の力に焦点を当てます。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで、ソフトで魅力的なバックグラウンドミュージックと、アクセスしやすさを伝えるクリアで簡潔なビジュアルを特徴とし、読みやすいオンスクリーンテキストを含みます。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、教育コンテンツにグローバルなリーチを効率的に追加し、すべてのAI教育ビデオメーカーの取り組みをより広い視聴者にアクセス可能にする方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI教育ビデオジェネレーターの仕組み

AIを使って教育コンテンツをダイナミックなビデオに変換します。ジェネレーターは作成を簡素化し、魅力的な授業を迅速かつプロフェッショナルに制作できるようにします。

1
Step 1
スクリプトとペルソナを作成
教育コンテンツを提供することから始めます。その後、プロフェッショナルな教師アバターの中から選び、スクリプトを生き生きとさせるナレーションを選択します。
2
Step 2
ビジュアルとナレーションを選択
既製のビデオテンプレートを選び、リッチメディアを追加してコンテンツを強化します。高度なAI技術を使用してリアルなナレーションを生成し、授業を明確に伝えます。
3
Step 3
強化とローカライズを適用
アクセシビリティのために自動字幕を追加してビデオを洗練させます。多言語教育のオプションでコンテンツをグローバルな視聴者向けに適応させ、すべての人に学習をアクセス可能にします。
4
Step 4
魅力的なビデオをエクスポート
4k品質で迅速にレンダリングされるビデオを最終化し生成します。完成したら、洗練された教育コンテンツをさまざまなプラットフォームで簡単に共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な教育トピックの明確化

複雑な科目を理解しやすい教育ビデオに変換し、さまざまな分野の学生に学習を簡素化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な教育ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAI教育ビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがスクリプトをプロフェッショナルなAIアバターを使用して魅力的な教育ビデオに変換できるようにします。これにより、教育者やコンテンツクリエイターの創造的なプロセスが効率化されます。

HeyGenを使用してアニメーション教育ビデオを迅速に開発できますか？

もちろんです！HeyGenは、豊富なビデオテンプレートとリッチなアニメーショングラフィックスを活用して、魅力的なアニメーション教育ビデオを迅速に作成することを可能にします。カリキュラムに合わせて要素を簡単にカスタマイズできます。

教育コンテンツを強化するためのクリエイティブな資産は何がありますか？

HeyGenは、多様なAIアバター、リッチなアニメーショングラフィックス、無制限の教育背景を含む広範なクリエイティブ資産ライブラリを提供し、教育ビデオを視覚的にダイナミックにします。これらの要素は簡単にカスタマイズでき、コンテンツが際立つことを保証します。

HeyGenは多言語教育コンテンツのための多様なナレーションをサポートしていますか？

はい、HeyGenは多言語での高度なAIナレーションを提供しており、多言語教育に最適です。この機能により、教育ビデオが高品質な音声を通じて、より広いグローバルな視聴者に効果的に届くことを保証します。