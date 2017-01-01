AI教師紹介ジェネレーターで簡単に歓迎の手紙を作成

HeyGenの既成テンプレートとシーンを使用して、生徒と家族に向けたパーソナライズされた歓迎ビデオを簡単に作成。教育哲学を紹介しましょう。

HeyGenのAIアバターを使用して、教師がパーソナライズされた「教師紹介テンプレート」を作成する様子を45秒のビデオで紹介してください。このビデオは新しい生徒とその家族を対象に、温かく招かれるようなビジュアルスタイルと親しみやすい背景音楽を特徴とし、静的な紹介を生き生きとさせるAIの創造力を示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、教師が新学年の「教室の期待」を迅速に概説しアニメーション化する方法を示す60秒のビデオを作成してください。このビデオは生徒を対象に、エネルギッシュで明確かつ簡潔なビジュアルスタイルとアップビートな背景音楽を伴い、重要な情報を魅力的で理解しやすくします。
サンプルプロンプト2
オープンハウスで見込みのある生徒とその親に向けて、教師が「教育哲学」を視覚的に魅力的な物語で表現する30秒のビデオをデザインしてください。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、穏やかでモチベーションを高める背景音楽と共に、インスピレーションを与える思慮深いビデオを作成し、ダイナミックな「歓迎の手紙」としてポジティブな印象を残します。
サンプルプロンプト3
学校の管理者や同僚に向けて、HeyGenのカスタマイズオプションを通じて個々のスタイルを強調するプロフェッショナルな「教師紹介」として50秒のビデオを制作してください。このビデオはプロフェッショナルでモダン、洗練されたビジュアルスタイルと控えめな企業向けの背景音楽を持ち、カメラに映らなくても独自の個性を伝えることができるボイスオーバー生成の柔軟性を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI教師紹介ジェネレーターの使い方

AIを使って魅力的でパーソナライズされたビデオ紹介を迅速に作成。時間を節約し、新学年に向けて生徒や家族と効果的に繋がりましょう。

1
Step 1
紹介スクリプトを作成
AI教師紹介ジェネレーターを利用して、教育哲学、教室の期待、個人的なエピソードなどの重要な詳細を入力します。AIが生成的AIを活用して、歓迎メッセージの包括的なスクリプトを作成します。
2
Step 2
AIアバターとテンプレートを選択
あなたやあなたの教育スタイルを最もよく表すAIアバターを選びます。また、メッセージを強化する適切なシーンを見つけるために既成のテンプレートを閲覧することもできます。
3
Step 3
ボイスオーバーとビジュアルを洗練
AIが生成したスクリプトを確認し、必要な編集を行います。その後、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、完璧な声を選び、紹介が明確で歓迎的であることを確認します。
4
Step 4
ビデオを制作し共有
パーソナライズされた教師紹介ビデオに満足したら、その制作を完了します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを簡単に使用して、好みのプラットフォームで生徒や家族と最適に共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIビデオでつながりと信頼を構築

歓迎とインスピレーションを与えるビデオメッセージを開発し、教育哲学と熱意を生徒と家族に伝え、即座に繋がりを築きます。

background image

よくある質問

AI教師紹介ジェネレーターは教育者にどのように役立ちますか？

HeyGenのAI教師紹介ジェネレーターは、教師が「教師紹介」ビデオを迅速に作成し、貴重な時間を節約することを可能にします。教育者は、新学年に向けて生徒や家族に教育哲学や教室の期待を共有するためのパーソナライズされた紹介を簡単に作成できます。

HeyGenは教師紹介にどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは、AIを活用した創造性を可能にする広範なカスタマイズオプションを提供しています。さまざまな「教師紹介テンプレート」デザインから選択し、AIアバターをパーソナライズし、ブランド要素を追加して、あなたの独自のスタイルと教室の雰囲気を真に反映させることができます。

HeyGenは教育者が歓迎ビデオを作成する際に使いやすいですか？

もちろんです。HeyGenは教育者向けに直感的に設計されており、ビデオ作成を簡単にします。教師はスクリプトをダイナミックな歓迎の手紙ビデオに変換し、テキストからビデオへの機能とプロフェッショナルなボイスオーバーを使用して、新学年のコミュニケーションを向上させることができます。

HeyGenのAIツールは教師紹介のインパクトをどのように高めますか？

HeyGenの高度なAIツールは、教師が従来の方法よりもダイナミックで魅力的な教師紹介を作成することを可能にします。AIアバターと視覚要素を活用することで、教育者は生徒や家族の注意を引き、新学年に向けてポジティブなトーンを設定できます。