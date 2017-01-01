AIトーキングヘッドビデオジェネレーター: 魅力的なビデオを作成

高度な「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を使用して、コスト効率の高い制作でテキストを魅力的なビデオに変換します。

開発者向けに1分間の技術デモを作成し、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を使用して「AIアバタービデオジェネレーター」を迅速に展開する方法を紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されており、クリーンなUI上でコードスニペットやAPIコールを示し、技術的な説明のためのバーチャルプレゼンターを効率的に作成する方法を強調する正確で情報豊富な「ボイスオーバー生成」を伴います。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
システムアーキテクト向けに90秒の指導ビデオを設計し、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」と高度な「ボイスオーバー生成」を使用した技術文書の効率的なワークフローに焦点を当てます。ビジュアルスタイルは、複雑な情報を整理された「テンプレートとシーン」とアニメーショングラフィックスを通じて明確に提示し、専門的なAIアバターが「リアルなリップシンク」を特徴に、HeyGenを活用して多言語サポート付きの詳細な技術ガイドを作成する方法を説明します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイター向けに45秒のチュートリアルを制作し、「テキストから音声への変換」アプリケーションのためのHeyGenの「ボイスオーバー生成」の力を強調します。ビジュアルスタイルはクリーンで直接的であり、AIアバターが生成された音声と同期する「リアルなリップシンク」を示し、アクセシビリティのための自動「字幕/キャプション」を補完し、高品質で魅力的な学習体験を保証します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナー向けに2分間のモチベーショナルビデオを開発し、HeyGenが「カメラやマイク不要」で「コスト効率の高い制作」を可能にする方法を示します。ビジュアルスタイルは明るく励みになるもので、プロフェッショナルな結果を示すさまざまな「テンプレートとシーン」を特徴とし、AIアバターがマーケティングやプレゼンテーションのための簡素化されたビデオ作成についてのインスピレーションを与えるメッセージを届けます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIトーキングヘッドビデオジェネレーターの仕組み

カメラやマイクを必要とせずに、リアルなAIアバターでテキストを魅力的なビデオプレゼンテーションに簡単に変換し、時間とリソースを節約します。

1
Step 1
スクリプトを作成
希望するテキストを入力または貼り付けて開始します。「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能により、書かれたコンテンツをAIトーキングヘッドのための音声対話に瞬時に変換できます。
2
Step 2
AIアバターを選択
メッセージを表現するために多様なAIアバターのライブラリから選択します。ブランドやコンテンツスタイルに合った完璧なデジタルプレゼンターを見つけることができます。
3
Step 3
ビジュアルとスタイルを追加
メディアライブラリからテンプレートとシーンを使用してビデオを強化するか、自分のものをアップロードします。背景音楽、ブランディングコントロール（ロゴ、色）、字幕などの要素をカスタマイズして、ビデオをユニークにします。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
満足したら、プロジェクトをコンパイルします。プラットフォームはアスペクト比のリサイズとエクスポートを提供し、あらゆるプラットフォームに適した形式でプロフェッショナルなAIトーキングヘッドビデオを生成できます。

使用例

強化されたトレーニングと教育

.

動的でパーソナライズされたAI駆動のトレーニングビデオで、学習者のエンゲージメントと知識の保持を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使用してどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的な「AIビデオジェネレーター」として機能し、カメラやマイクを必要とせずに、スクリプトを直接魅力的なビデオに変換する高度な「テキスト-ビデオジェネレーター」技術を使用します。

HeyGenは自然なスピーチを持つリアルなAIアバターを作成できますか？

はい、HeyGenは高度な「AIアバター」技術を活用して、印象的な「リアルなリップシンク」と「テキストから音声への変換」機能を備えた非常にリアルなトーキングヘッドを作成し、コンテンツに命を吹き込みます。

HeyGenは高度なビデオ制作のためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは「多言語サポート」を提供し、既存のワークフローに「API統合」を通じて組み込むことができ、多様なアプリケーションのためのシームレスで自動化されたビデオ生成を可能にします。

HeyGenでビデオを生成するために特別な機器が必要ですか？

いいえ、HeyGenの「AIトーキングヘッドビデオジェネレーター」を使用すると、カメラやマイクを必要とせずに、テキストから完全に高品質のビデオを制作でき、ビデオ制作をアクセスしやすく効率的にします。