AI持続可能性説明生成ツールでグリーンインパクトを創出

高度なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトを魅力的な持続可能性の説明に簡単に変換します。

環境保護活動家や技術に敏感な企業をターゲットにした60秒の魅力的なビデオを作成し、AIの持続可能性説明生成ツールがAIの環境への影響をどのように明確にするかを示します。ビジュアルスタイルはクリーンでインフォグラフィックを多用し、HeyGenによって生成された楽観的で情報豊富なAIのナレーションを補完し、複雑なデータを理解しやすく、インスピレーションを与えるものにします。この短いビデオは、視聴者に持続可能なAIの実践について教育することを目的としています。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業の社会的責任マネージャーやグリーンテックスタートアップ向けに、炭素排出量削減の緊急性を強調する45秒の力強いビデオを制作します。このAI持続可能性ビデオメーカーは、ダイナミックでストーリー性のあるアニメーションを使用し、プロフェッショナルで落ち着いたナレーターと高揚感のあるバックグラウンドミュージックでストーリーテリングの影響を高めます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、メッセージを効率的に魅力的な物語に変換します。
サンプルプロンプト2
ITプロフェッショナルやデータセンター運営者向けに、データセンター内のエネルギー使用を最小限に抑えるためのベストプラクティスを詳述した30秒の説明ビデオを開発します。ビジュアルの美学は技術的で図式的であり、HeyGenによって強化された明確で簡潔なAIアバタープレゼンターを特徴とし、重要なポイントを強調するために最小限でありながら効果的な音響効果を追加します。このビデオは、運用効率と環境責任のための迅速なガイドとして機能します。
サンプルプロンプト3
気候教育に専念する非営利団体や教育機関向けに、気候変動に対する具体的な行動を示す90秒の魅力的なビデオをデザインします。このAIビデオメーカーの制作は、HeyGenのテンプレートとシーンからアクセスしやすく教育的でややスタイリッシュなアニメーションを活用し、親しみやすく魅力的な声で明確さを強調し、行動を促します。目標は、気候解決策を明確にし、視聴者に明確で実行可能な情報を通じて力を与えることです。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI持続可能性説明生成ツールの仕組み

魅力的な持続可能性の説明ビデオを簡単に作成します。複雑な環境影響データを明確で魅力的なビジュアルストーリーに変換し、視聴者に共鳴させます。

1
Step 1
スクリプトを作成
持続可能性メッセージを作成または貼り付けて開始します。AI持続可能性説明生成ツールが、環境影響や責任ある実践を詳述するビジュアルナラティブにテキストを変換します。
2
Step 2
テンプレートとビジュアルを選択
説明ビデオに特化したさまざまなプロフェッショナルテンプレートとシーンから選択します。関連するビジュアル、データ、チャートを簡単に追加して、ポイントを効果的に示します。
3
Step 3
ボイスオーバーとアニメーションを追加
リアルなAI生成ボイスオーバーでメッセージを強化します。ダイナミックなアニメーションと魅力的な要素を組み込んで、インパクトストーリーテリングを生き生きとさせ、視聴者を魅了します。
4
Step 4
説明ビデオをエクスポート
満足したら、さまざまなフォーマットとアスペクト比で高品質の持続可能性説明ビデオを簡単にエクスポートし、重要なメッセージを世界に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

企業の持続可能性トレーニングを強化

.

AIを活用したビデオを利用して、複雑な持続可能性の実践とポリシーに対する従業員の理解と記憶を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenは持続可能性イニシアチブのためのインパクトストーリーテリングをどのように強化しますか？

HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップエディターとプロフェッショナルなテンプレートのライブラリを使用して、持続可能性のための魅力的なインパクトストーリーテリングビデオを作成する力を与えます。魅力的なアニメーションとAIアバターをシームレスに統合して、視聴者に共鳴する効果的なAI持続可能性説明生成ツールを作成できます。

HeyGenはAI持続可能性ビデオメーカーとしてどのようなクリエイティブ機能を提供しますか？

高度なAIビデオメーカーとして、HeyGenはAIアバター、強力なAI音声生成ツールによって生成されたカスタムボイスオーバー、ダイナミックなアニメーションなどの強力なクリエイティブ機能を提供します。これらのツールを使用することで、広範な制作経験がなくても高品質で魅力的なビデオを制作できます。

HeyGenを使用して説明ビデオのビジュアルスタイルをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは、リーディングエクスプレイナービデオメーカーとして、カスタムロゴやブランドカラーでビデオをカスタマイズするための広範なブランディングコントロールを提供します。さまざまなテンプレートから選択し、メディアライブラリからユニークなアニメーションを追加して、コンテンツが視覚的なアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenはAI持続可能性説明の制作をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとリアルなボイスオーバーを備えた完全なビデオに変換することで、AI持続可能性説明の作成を簡素化します。使いやすいインターフェースとすぐに使えるテンプレートにより、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作するための効率的なAIビデオメーカーとなっています。