環境保護活動家や技術に敏感な企業をターゲットにした60秒の魅力的なビデオを作成し、AIの持続可能性説明生成ツールがAIの環境への影響をどのように明確にするかを示します。ビジュアルスタイルはクリーンでインフォグラフィックを多用し、HeyGenによって生成された楽観的で情報豊富なAIのナレーションを補完し、複雑なデータを理解しやすく、インスピレーションを与えるものにします。この短いビデオは、視聴者に持続可能なAIの実践について教育することを目的としています。

ビデオを生成