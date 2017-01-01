AIサポートビデオジェネレーター: 驚くべきビデオを迅速に作成
事前に作成されたテンプレートとシーンを使用して、マーケティングや説明ビデオを迅速に生成し、ビデオ作成を効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロダクトマネージャーと技術トレーナーを対象に、製品更新のための自動コンテンツ作成の利点を詳述する90秒の説明ビデオを制作してください。魅力的でインフォグラフィック駆動のビジュアルスタイルを採用し、ダイナミックなトランジションと企業向けのバックグラウンドミュージックを重ねた、活気に満ちた権威ある女性の声でナレーションを行います。HeyGenのAIアバターを利用することで、このAIテキストビデオジェネレーターは、トレーニングワークフローを効率化するプロフェッショナルなAI生成ビデオを迅速に生成できます。
ITプロフェッショナルとシステム管理者向けに、安全なネットワーク構成のセットアップを説明する包括的な2分間のチュートリアルを開発してください。ビジュアル美学は、重要な構成ポイントを正確に強調するために3Dアニメーション要素と統合された詳細な画面録画を特徴とし、穏やかで教育的な声のナレーションと微妙な環境音効果で強化されます。特に、HeyGenの字幕/キャプション機能は、この複雑なトピックへのアクセスを確保し、AIビデオエディターのための生成AIビデオツールの力を示します。
SaaS企業を対象に、HeyGenを使用したユーザーフレンドリーな製品紹介の効率性を示す45秒の簡潔なオンボーディングビデオを想像してください。ビデオは、太字のテキストオーバーレイとイラストアイコンを組み込んだモダンでミニマリストなデザインを採用し、親しみやすく励みになる声のナレーションと柔らかくインスパイアリングな音楽トラックでバックアップされます。この制作は、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、AIビデオジェネレーターのシームレスな体験を示すインパクトのある説明ビデオを迅速に組み立てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからリアルなAI生成ビデオを作成しますか？
HeyGenは高度なAIテキストビデオジェネレーターを利用して、スクリプトを動的なAI生成ビデオに変換し、リアルなAIアバターを特徴としています。これには、40以上の言語での正確なリップシンク機能が含まれており、プロフェッショナルなコンテンツ作成を効率的かつアクセスしやすくします。
HeyGenはAI生成ビデオの編集とカスタマイズツールを提供していますか？
HeyGenは包括的なAIビデオエディター機能を提供し、カスタムロゴや色などのブランディングコントロールでAI生成ビデオを調整できます。ユーザーはアスペクト比を変更し、さまざまなプラットフォームに適した最高解像度でビデオをエクスポートすることもできます。
HeyGenはビジネス向けの多様なタイプのビデオコンテンツ作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは多用途なAIサポートビデオジェネレーターとして機能し、プロモーションビデオや説明ビデオなどの幅広いコンテンツを作成できます。プラットフォームは事前に作成されたテンプレートとカスタムシーンを構築するツールを提供し、ビデオ生成ワークフローを効率化します。
HeyGenはAI生成ビデオに対する高度なビジュアルコントロールを可能にしますか？
はい、HeyGenは強力なカメラコントロールを統合し、AI生成ビデオ内でのダイナミックなショットやクリエイティブな構成のオプションを提供します。さらに、静止画像を魅力的なビデオコンテンツに変換することをサポートし、ビジュアルストーリーテリングと制作の柔軟性を向上させます。