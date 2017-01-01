AI学生成功ジェネレーター：すべての学習者の可能性を解き放つ

学生のエンゲージメントを高め、学習をパーソナライズする学問のコーパイロットで、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを通じてカリキュラム開発を簡素化します。

K-12の教師とカリキュラムコーディネーター向けに、明るくエネルギッシュなビジュアルと心を弾ませるサウンドトラックを特徴とする45秒のビデオを想像してください。このビデオでは、AIプラットフォームがカリキュラム開発を効率化することで、AI学生成功ジェネレーターとしてどのように機能するかを紹介します。教師がレッスンプランをインタラクティブなレッスンに簡単に変換する様子を鮮やかに示し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、魅力的なコンテンツを迅速に生成することで得られる効率性を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
高校生と大学生向けに、モダンでクリーンな美学と希望に満ちた励ましのバックグラウンドトラックを用いた30秒のビデオを作成します。学生が学問のコーパイロットを活用して難しい科目を克服する様子を描き、パーソナライズされた学習がどのようにして彼らの学生成功を促進するかを強調します。物語の中で、HeyGenのAIアバターが学習プロセスを通じて役立つガイドとしてさりげなく登場します。
サンプルプロンプト2
学校管理者と地区ITリーダー向けに、プロフェッショナルで洗練されたグラフィックと自信に満ちた権威あるナレーションを使用した60秒のビデオを作成します。この物語は、システム的な視点から「AI学生成功ジェネレーター」に焦点を当て、リアルタイムで学生の進捗を追跡する方法を示し、安全でスケーラブルかつ堅牢なAIソリューションに支えられています。HeyGenのボイスオーバー生成を通じて伝えられる核心メッセージは、責任ある革新と包括的な監視を強調します。
サンプルプロンプト3
効率を求める教育者と学生を対象とした、ダイナミックな20秒のビデオを視覚化します。これは、テンポの速い現代的なビジュアルとアップビートなジングルを特徴とし、AIが強力な時間節約ツールとしてどのように機能するかを強調します。特に、課題の質を劇的に向上させ、学生のエンゲージメントを高めるライティングツールを紹介します。急速なシーンの変化は、HeyGenの字幕/キャプションによってシームレスにサポートされ、利点の明確な伝達を保証します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI学生成功ジェネレーターの仕組み

すべての学習者に力を与え、パーソナライズされたAIアシスタンスで指導サポートを効率化し、すべての教室で学業成功とエンゲージメントを促進します。

1
Step 1
パーソナライズされた学習コンテンツを作成
AIプラットフォームを活用して、個別化された教育資料を生成します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、レッスンプランや学習ガイドを魅力的なビデオ形式に変換し、すべての学生にパーソナライズされた学習を促進します。
2
Step 2
魅力的なAIアバターを選択
生成されたコンテンツを提示するためのAIアバターを選択します。これらのアバターはインタラクティブなレッスンを提供し、複雑なトピックをよりアクセスしやすくし、ダイナミックな学習体験を通じて学生のエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
指導サポート機能を適用
字幕/キャプションなどの機能を使用して資料を強化し、アクセシビリティを確保し、多様な学習ニーズに対応します。このAIアシスタントは、学生の学び方に適応する堅牢な指導サポートを提供します。
4
Step 4
学生の成功のためにエクスポートと共有
AIで生成されたレッスンやリソースを簡単にエクスポートし、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを利用します。これらのツールを展開して学生の進捗を追跡し、教室での全体的な学生の成功に積極的に貢献します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックなAIビデオでレッスンを生き生きとさせる

複雑なトピックやレッスンプランを鮮やかで記憶に残るAIビデオストーリーに変換し、学生の理解とエンゲージメントを深めます。

よくある質問

HeyGenは教育者と学生にとってどのように価値のあるAIアシスタントとして機能しますか？

HeyGenは、先進的なAIプラットフォームとして、教育者と学生にとって強力なAIアシスタントとして機能し、テキストから魅力的なAI駆動のビデオを作成する力を与えます。これは、インタラクティブなレッスンやプレゼンテーションを開発するための時間節約ツールとして機能し、学生のエンゲージメントを高め、学生の成功をサポートします。

HeyGenはどのようなパーソナライズされた学習体験を提供できますか？

HeyGenは、AIアバターとカスタムボイスオーバーを通じてパーソナライズされた学習コンテンツの作成を可能にします。これにより、教育者は教材を適応させ、個別の指導サポートを提供し、すべての学生の学業成功を促進します。

HeyGenは多様な教育コンテンツの作成をサポートしますか？

もちろんです。HeyGenは無制限の教育コンテンツの作成を目的としたAIプラットフォームです。ユーザーはスクリプトからテキスト-to-ビデオを生成し、字幕を追加し、充実したメディアライブラリを利用して、バーチャルレッスンプランなどの魅力的なビデオリソースを作成できます。

HeyGenは既存の教育ワークフローに統合できますか？

HeyGenは、プロフェッショナルな品質のビデオを作成するための直感的なツールを提供し、教育ワークフローを簡素化します。これには、ブランディングコントロールや多様なテンプレートが含まれ、教師や学問のコーパイロットが高品質な指導資料を効率的に作成するのを助けます。