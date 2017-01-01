AIストーリーボードジェネレーター：瞬時の視覚的ストーリーテリング
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやビデオ制作チーム向けに、現代のビデオプレプロダクションのシームレスな統合ワークフローを説明する90秒のインストラクションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、フレンドリーで情報豊富なナレーションが補完し、HeyGenのAIアバターがスクリプトに基づいてキャラクターをどのように生き生きとさせ、AIスクリプトアシスタントを活用して迅速なキャラクターカスタマイズとより効率的なストーリーボードプロセスを実現するかを示します。
ビデオ制作に不慣れな中小企業のオーナーや教育者を対象とした45秒のエネルギッシュなビデオを開発してください。明るく魅力的なアニメーションスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックと明確なナレーションを使用して、インスタントストーリーボード作成のシンプルさを強調します。HeyGenのテンプレートとシーン機能が、誰でもデザインスキルを必要とせずにビデオアイデアを迅速にアウトライン化できるユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、全体的なストーリーボードプロセスを効率化する方法を強調します。
アニメーションアーティストやゲーム開発者向けに、プリビジュアライゼーションツールを探る2分間の詳細なウォークスルーを作成してください。ビデオには詳細で高精細なグラフィックスが含まれ、洗練された技術的なナレーションが伴い、HeyGenのボイスオーバー生成が複雑なキャラクターの動きをどのように説明できるかを示します。AIストーリーボードジェネレーターがどのようにして正確な制御を可能にし、高度なポージングツール機能を含めてキャラクターの一貫性を達成し、各ストーリーボードパネルの高品質な画像を生成し、初期コンセプトの視覚的忠実度を向上させるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenのAIストーリーボードジェネレーターはどのようにビデオ制作を向上させますか？
HeyGenのAIストーリーボードジェネレーターは、スクリプトを詳細な視覚的ストーリーボードに変換することで、クリエイティブプロセス全体を効率化します。統合されたワークフローとユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、インスタントストーリーボード作成を可能にして、ビデオプロジェクトの計画を加速します。
HeyGenは視覚的ストーリーテリングのためにどのような高度なAI機能を提供していますか？
HeyGenは、高品質な画像を生成し、強力なキャラクターカスタマイズを可能にする高度なAI画像ジェネレーターを利用しています。これにより、ストーリーボード全体でキャラクターの一貫性が確保され、Generative Fillのような機能を通じて洗練された視覚的ストーリーテリングをサポートします。
HeyGen内でストーリーボードを共有してコラボレーションできますか？
はい、HeyGenはシームレスなコラボレーションをサポートしており、ユーザーがチームメンバーとストーリーボードを簡単に共有できる共有リンクを提供します。この統合された編集体験により、最終的なストーリーボードをさまざまな形式でエクスポートして、さらに活用することができます。
HeyGenのスクリプトからストーリーボードへの機能はどのように機能しますか？
HeyGenのスクリプトからストーリーボードへの機能は、高度なAI技術を使用して、書かれたスクリプトを視覚的なシーケンスにインテリジェントに変換します。自動ショット検出とインテリジェントなシーン構成を活用して、テキスト入力から直接包括的なストーリーボードを迅速に生成します。