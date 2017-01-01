AIストーリーボードジェネレーターが視覚的ストーリーテリングの初期段階をどのように革新するかを示す1分間のナラティブを制作してください。このビデオは、独立系映画製作者やマーケティング専門家を対象とし、ダイナミックでテンポの速いビジュアルと、HeyGenのスクリプトからビデオへの機能がどのようにして書かれたコンセプトを魅力的なストーリーボードに変換し、スクリプトからストーリーボードへのプロセスを加速するかを説明する明確で簡潔なナレーションを特徴とします。

