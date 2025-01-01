インスタントアップデートのためのAIスタッフブリーフィングビデオジェネレーター
テキストからビデオへの変換を使用して、情報保持を向上させる魅力的な会社発表やトレーニングビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員のオンボーディングのための2分間の歓迎ビデオを作成し、会社の文化と主要なシステムを紹介するために「AIビデオジェネレーター」を利用してください。ビジュアルの美学は親しみやすく魅力的で、多様な「AIアバター」がさまざまな仮想オフィス環境で交流する様子を示します。温かく励みになるナレーション生成が新入社員にポジティブなトーンを設定し、HeyGenのAIアバターを使用します。
新しいサイバーセキュリティプロトコルに焦点を当てた60秒の全社員向けの会社全体の発表ビデオを制作してください。この「テキスト-to-ビデオジェネレーター」は、企業のブランディングと明確なデータポイントを組み込んだ現代的で情報豊富なビジュアルスタイルの迅速な作成を可能にします。音声は自信に満ちた権威あるものであり、HeyGenの字幕/キャプションによってアクセシビリティと情報保持が向上し、社内コミュニケーションが強化されます。
複雑な新しいトラブルシューティングプロセスを説明するための1分間の指導ビデオを技術サポートスタッフ向けに設計してください。このビデオは「AIビデオプラットフォーム」に基づいて構築され、明確な画面上の指示と注釈を伴うステップバイステップのビジュアルスタイルを採用します。音声は落ち着いて正確であり、理解しやすく、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、複数の社内プラットフォームでの配信に対応します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからのビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを活用して、テキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換します。私たちのテキスト-to-ビデオジェネレーターを使用すると、ユーザーはコンテンツを入力し、AIによるビジュアルとナレーションでそれが生き生きと表現される様子を見ることができ、コンテンツ制作を効率化します。
HeyGenはビデオのナレーションとビジュアルにどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは洗練されたAIアバターとAI音声ジェネレーターを統合し、動的なビデオナレーションを提供します。多様なAIアバターから選択してメッセージを伝えることができ、自然な音声のナレーションが従業員トレーニングビデオや社内コミュニケーションのエンゲージメントを高めます。
HeyGenでAI生成ビデオの外観をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは広範なブランディングコントロールとカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、AIスタッフブリーフィングビデオが会社のアイデンティティに合致するようにします。ロゴやブランドカラーを簡単に組み込み、さまざまなビデオ編集ツールを使用して洗練されたブランドコンテンツを作成できます。
HeyGenのAIプラットフォームで作成されたビデオの出力オプションは何ですか？
HeyGenのAIビデオプラットフォームでは、最終ビデオをMP4などの標準フォーマットでエクスポートでき、さまざまな用途に対応します。また、スマートシェア機能やアスペクト比のリサイズ機能を活用して、会社の発表からソーシャルメディアまで、あらゆるプラットフォームに最適化されたコンテンツを提供します。