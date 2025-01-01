AIスポークスパーソンビデオメーカー：簡単に魅力的なビデオを作成
リアルなAIアバターを使用して、ブランドの一貫性とスケーラブルなビデオ制作を実現する魅力的なマーケティングおよびトレーニングビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアインフルエンサーに最適な30秒のスナッピーなビデオは、オーディエンスエンゲージメントのための迅速で実用的なヒントを提供できます。ビジュアルとオーディオスタイルはトレンディでダイナミックであり、クイックカット、モダングラフィックス、魅力的なボイスオーバーを特徴とします。HeyGenの豊富なビデオテンプレートを活用し、AIアバターを使用してプレゼンターをパーソナライズし、アスペクト比のリサイズとさまざまなソーシャルプラットフォーム向けのエクスポートを可能にし、AIビデオジェネレーターの柔軟性を示します。
コミュニケーションチームやブランドマネージャー向けに、新しい会社のイニシアチブを紹介する洗練された60秒の企業発表ビデオを開発します。美学は安心感とプロフェッショナルさを保ち、微妙なブランディング要素と落ち着いた権威ある声を維持します。HeyGenのAIアバターをスポークスパーソンとして活用し、洗練されたボイスオーバー生成でメッセージを強化し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを組み込んで物語を強調し、シームレスなAIビデオジェネレーター体験を作り出します。
eコマースビジネスや商品広告主を対象にした15秒の注目を集める商品ハイライトビデオを作成します。このビデオはテンポが速く、商品に焦点を当て、活気あるビジュアルとエネルギッシュで明確な行動喚起を特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して迅速なコンテンツ作成を行い、モバイル視聴のために目立つ字幕を確保し、魅力的なAIアバターを使用してオファーを提示し、インパクトのあるマーケティングビデオに最適なツールにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のマーケティングビデオを向上させますか？
HeyGenは、AIスポークスパーソンビデオメーカーを利用してスクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、魅力的なマーケティングビデオを効率的に作成する力を提供します。多様なビデオテンプレートとカスタムブランディングコントロールを活用して、すべてのキャンペーンでブランドの一貫性を確保します。
HeyGenで利用可能なAIアバターの種類は何ですか？
HeyGenは多様なAIアバターを提供しており、ビデオコンテンツに最適なAIスポークスパーソンを選ぶことができます。プラットフォームはカスタムアバターもサポートしており、視覚的な表現がブランドアイデンティティとシームレスに一致することを保証します。
HeyGenはビデオ作成プロセスを簡素化しますか？
はい、HeyGenはテキストスクリプトからリアルなAIアバターと統合されたボイスオーバー生成を使用してプロフェッショナルなビデオを生成することで、ビデオ作成を大幅に簡素化します。このユーザーフレンドリーなインターフェースは、さまざまなニーズに対してスケーラブルなビデオ制作を可能にし、時間を節約します。
HeyGenはどのようにしてビデオコンテンツのブランドの一貫性を確保しますか？
HeyGenは、ロゴ、色、カスタムアバターのオプションを含む強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオが独自のブランドアイデンティティを反映することを保証します。この包括的なAIビデオ作成プラットフォームは、すべての制作において一貫したブランドメッセージと美学を維持するのに役立ちます。