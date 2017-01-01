既存の技術顧客と開発者向けに、新しいソフトウェアアップデートを説明する90秒の技術概要ビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、AIアバターが画面上のデータと明確なグラフィックスと共にプレゼンテーションを行い、正確で明瞭なナレーションが補完します。このビデオは、HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して正確性を確保し、アクセシビリティのための字幕/キャプションを提供し、AIスポークスパーソンビデオジェネレーターが複雑な情報の伝達をどのように簡素化するかを示します。

