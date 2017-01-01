AIスポークスパーソンビデオジェネレーター: 魅力的なビデオを迅速に作成

スクリプトを簡単に素晴らしいビジュアルとボイスオーバーに変換する高度なテキストビデオ機能を使用。

既存の技術顧客と開発者向けに、新しいソフトウェアアップデートを説明する90秒の技術概要ビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、AIアバターが画面上のデータと明確なグラフィックスと共にプレゼンテーションを行い、正確で明瞭なナレーションが補完します。このビデオは、HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して正確性を確保し、アクセシビリティのための字幕/キャプションを提供し、AIスポークスパーソンビデオジェネレーターが複雑な情報の伝達をどのように簡素化するかを示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員と内部チーム向けに、新しい独自のソフトウェア機能の使用手順を示す2分間の内部トレーニングビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的で情報豊かであり、画面共有と親しみやすく励ましの声を取り入れます。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して構造化されたコンテンツを作成し、ナレーションの一貫性を保つためのボイスオーバー生成を活用することで、このマルチスライドビデオはスタッフのオンボーディングを効果的に行い、さまざまなトレーニングビデオの有用性を強調します。
サンプルプロンプト2
IT専門家と潜在的なパートナーを対象に、複雑なAPI統合を詳細に説明する60秒の説明ビデオを作成します。ビジュアルプレゼンテーションはモダンで洗練されており、アニメーション化された図とAIアバターによる権威ある声を使用します。このビデオは、HeyGenのAIアバターと柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、プロフェッショナルな仕上がりで技術的な説明を提供する効率性を示し、テキストベースのエディターを介して簡単に作成されます。
サンプルプロンプト3
技術に精通したユーザーとアーリーアダプター向けに、ユニークな新機能を紹介する45秒のダイナミックな機能スポットライトビデオを生成します。ビデオはエネルギッシュでパーソナライズされたビジュアルスタイルを持ち、視聴者に共鳴するカスタムアバター作成と、活気に満ちた魅力的な声を組み合わせます。HeyGenのAIビデオジェネレーター機能を活用することで、このクリップはビデオ共有ページを通じて簡単に共有でき、新機能の広範な可視性を確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIスポークスパーソンビデオジェネレーターの使い方

テキストをプロフェッショナルで魅力的なビデオに簡単に変換し、撮影や編集スキルは不要です。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、テキストスクリプトをエディターに貼り付けます。高度なAIが自動的に自然な音声に変換し、AIスポークスパーソンビデオジェネレーターの準備を整えます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターのライブラリから、画面上のスポークスパーソンを選択します。カスタムアバターを作成して、パーソナライズされたブランドの存在感を演出することもできます。
3
Step 3
ビデオを強化
自動字幕とキャプションを追加して、アクセシビリティを確保し、すべてのプラットフォームで視聴者のエンゲージメントを高め、メッセージを明確で効果的に伝えます。
4
Step 4
生成して共有
AIビデオジェネレーターが高品質なスポークスパーソンビデオを生成します。完了したら、簡単にダウンロードするか、希望のチャンネルに直接共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックなソーシャルメディアコンテンツ

.

AIアバターを使用して数分で魅力的なソーシャルメディアビデオやクリップを制作し、オンラインプレゼンスと視聴者のインタラクションを向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのように効率的なビデオ制作ワークフローを促進しますか？

HeyGenは、ユーザーフレンドリーなテキストベースのエディターを提供し、スクリプトを入力するだけでビデオを生成できます。これには高度なテキスト読み上げ機能と統合されたメディアライブラリが含まれており、さまざまなプラットフォーム向けに簡単に更新し、高品質なMP4をダウンロードできます。

HeyGenビデオでAIアバターとブランディングをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはAIアバターのカスタマイズオプションを豊富に提供しており、真にパーソナライズされたブランドのプレゼンターを作成できます。特定のブランドコントロールを適用し、カスタムカラーやロゴを使用して、ビデオコンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenは複数言語でのビデオ作成ソリューションを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは強力な多言語機能を備えており、さまざまな言語でプロフェッショナルなボイスオーバーと合成音声を生成できます。この機能により、企業は効率的にローカライズされたビデオコンテンツを作成し、グローバルなリーチと視聴者のエンゲージメントを効果的に拡大できます。

編集スキルがないユーザー向けに、HeyGenはどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenのユーザーフレンドリーなインターフェースとテキストビデオ機能は、編集スキルがなくてもプロフェッショナルなビデオ制作を簡素化します。主な機能には、自動字幕とキャプション、マルチスライドビデオの作成を簡素化するビデオテンプレートの選択が含まれます。