AIスポークスパーソンジェネレーター：プロフェッショナルなビデオを瞬時に作成

リアルなAIアバターを使用して、テキストを魅力的なコンテンツに変換し、プロフェッショナルで魅力的なビデオを簡単に生成します。

小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒の製品説明ビデオを作成し、新しいサービスの利点を明確に伝えるプロフェッショナルなAIアバターをフィーチャーします。ビジュアルスタイルはクリーンでシャープにし、アップビートなバックグラウンドミュージックとHeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用したクリアなボイスオーバーで補完します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターを対象にした45秒のマーケティングキャンペーンビデオをデザインし、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを実現します。オーディオにはポップなバックグラウンドミュージックを使用し、エネルギッシュなAIアバターが自動字幕/キャプションで主要メッセージを届け、リーチを最大化します。
サンプルプロンプト2
新しい従業員やソフトウェアユーザー向けの60秒のオンボーディングビデオを制作し、親しみやすいAIアバターがプレゼンテーションを行います。フレンドリーで指導的なビジュアルスタイルを採用し、落ち着いたバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して明確なコミュニケーションを確保し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化します。
サンプルプロンプト3
効率を求めるコンテンツクリエイター向けにAIビデオ作成プラットフォームの力を紹介する30秒のショートを開発します。ビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様なAIアバターをフィーチャーし、迅速なコンテンツ生成とカスタマイズを示す、テンポの速いインスパイアリングなビジュアルとオーディオスタイルを採用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIスポークスパーソンジェネレーターの使い方

直感的なプラットフォームを使用して、テキストをリアルなAIスポークスパーソンをフィーチャーした魅力的なビデオに簡単に変換する4つのステップ。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
プラットフォームに希望のスクリプトを入力または貼り付けて開始します。テキストからビデオへの技術が、AIスポークスパーソンのためにメッセージを即座に準備し、明確さと正確さを確保します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
ブランドを代表するために多様なAIアバターのライブラリから選択します。これらのリアルなAIスポークスパーソンは、オーディエンスを引き付け、プロフェッショナルにコンテンツを届けます。
3
Step 3
ビデオをカスタマイズする
バックグラウンドミュージック、メディアライブラリからのビジュアルを追加し、ブランドコントロールを適用してビデオをパーソナライズします。このカスタマイズにより、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致します。
4
Step 4
生成してエクスポートする
ビデオが完成したら、最終制作を生成します。プラットフォームは高解像度のビデオ出力を保証し、すべての好みのチャンネルでエクスポートして共有する準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

強化されたトレーニングと開発

AIを活用して、学習者のエンゲージメントを高め、知識の保持を向上させる魅力的なトレーニングビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを使ってクリエイティブなビデオ制作を支援しますか？

HeyGenは高度なAIビデオメーカーとして、パーソナライズされたアバターを使用して魅力的なビデオを作成することを可能にします。表情のカスタマイズや高解像度ビデオ出力の利用を含む強力なカスタマイズ機能により、クリエイティブなビジョンを高めるユニークなAIスポークスパーソンビデオを実現します。

HeyGenは私に似たカスタムAIアバターを作成できますか？

はい、HeyGenはデジタルツイン機能を含むパーソナライズされたAIアバターを作成する高度な機能を提供し、AIスポークスパーソンが正確にあなたを表現します。これにより、ボイスクローンや高度なリップシンク技術とシームレスに統合され、リアルでクリエイティブなパフォーマンスを実現します。

HeyGenのテキストからビデオへの機能を使ってどのようなコンテンツを作成できますか？

HeyGenの最先端のテキストからビデオへの技術を使用して、製品説明からオンボーディングビデオ、マーケティングコンテンツまで、幅広い魅力的なビデオを生成できます。スクリプトジェネレーターや豊富なビデオテンプレート、多言語サポート、リアルなボイスオーバーを活用して、クリエイティブなアイデアを効率的に実現します。

HeyGenはビデオ編集とカスタマイズにどれほど使いやすいですか？

HeyGenは、ビデオ制作の経験に関係なく、誰でもAIビデオ編集とカスタマイズを簡単に行える非常にユーザーフレンドリーなインターフェースを誇ります。ブランドコントロールを簡単に適用し、豊富なメディアライブラリから要素を統合し、アスペクト比のリサイズを使用して、どのプラットフォームにも完璧に合わせたビデオを作成できます。