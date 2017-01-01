AIスポークスパーソンジェネレーター：プロフェッショナルなビデオを瞬時に作成
リアルなAIアバターを使用して、テキストを魅力的なコンテンツに変換し、プロフェッショナルで魅力的なビデオを簡単に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケターを対象にした45秒のマーケティングキャンペーンビデオをデザインし、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを実現します。オーディオにはポップなバックグラウンドミュージックを使用し、エネルギッシュなAIアバターが自動字幕/キャプションで主要メッセージを届け、リーチを最大化します。
新しい従業員やソフトウェアユーザー向けの60秒のオンボーディングビデオを制作し、親しみやすいAIアバターがプレゼンテーションを行います。フレンドリーで指導的なビジュアルスタイルを採用し、落ち着いたバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して明確なコミュニケーションを確保し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化します。
効率を求めるコンテンツクリエイター向けにAIビデオ作成プラットフォームの力を紹介する30秒のショートを開発します。ビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様なAIアバターをフィーチャーし、迅速なコンテンツ生成とカスタマイズを示す、テンポの速いインスパイアリングなビジュアルとオーディオスタイルを採用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを使ってクリエイティブなビデオ制作を支援しますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカーとして、パーソナライズされたアバターを使用して魅力的なビデオを作成することを可能にします。表情のカスタマイズや高解像度ビデオ出力の利用を含む強力なカスタマイズ機能により、クリエイティブなビジョンを高めるユニークなAIスポークスパーソンビデオを実現します。
HeyGenは私に似たカスタムAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenはデジタルツイン機能を含むパーソナライズされたAIアバターを作成する高度な機能を提供し、AIスポークスパーソンが正確にあなたを表現します。これにより、ボイスクローンや高度なリップシンク技術とシームレスに統合され、リアルでクリエイティブなパフォーマンスを実現します。
HeyGenのテキストからビデオへの機能を使ってどのようなコンテンツを作成できますか？
HeyGenの最先端のテキストからビデオへの技術を使用して、製品説明からオンボーディングビデオ、マーケティングコンテンツまで、幅広い魅力的なビデオを生成できます。スクリプトジェネレーターや豊富なビデオテンプレート、多言語サポート、リアルなボイスオーバーを活用して、クリエイティブなアイデアを効率的に実現します。
HeyGenはビデオ編集とカスタマイズにどれほど使いやすいですか？
HeyGenは、ビデオ制作の経験に関係なく、誰でもAIビデオ編集とカスタマイズを簡単に行える非常にユーザーフレンドリーなインターフェースを誇ります。ブランドコントロールを簡単に適用し、豊富なメディアライブラリから要素を統合し、アスペクト比のリサイズを使用して、どのプラットフォームにも完璧に合わせたビデオを作成できます。