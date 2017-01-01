AIスポークスパーソン広告ジェネレーター：瞬時にビデオ広告を作成
リアルなAIアバターで高インパクトのビデオ広告を生成し、制作コストを劇的に削減します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングエージェンシーが広告クリエイティブを向上させ、ワークフローを効率化する方法は？クリエイティブなプロフェッショナルやマーケティングエージェンシー向けに設計されたAI広告ジェネレーターの力を示す45秒のダイナミックなビデオを作成してください。多様な広告例を用いたモダンなビジュアル美学を採用し、洗練されたバックグラウンドミュージックと自信に満ちたナレーターを組み合わせます。豊富なテンプレートとシーンを活用し、スクリプトからのテキストビデオ機能を使って、迅速で高品質なコンテンツ制作を可能にする方法を示します。
デジタルキャンペーンのための前例のないクリエイティブ制作を解き放ちます。デジタルマーケターやeコマースビジネスを対象にした60秒のビデオを想像してください。AIアバターを魅力的なビデオ広告にシームレスに統合する方法を示します。この洗練された魅力的な作品は、利用可能なカスタマイズオプションを強調し、フレンドリーで会話的なオーディオスタイルで、AIアバター機能を使用してさまざまな声やスタイルで簡単にパーソナライズし、ブランドのアイデンティティに完璧に合わせる方法を強調します。
ブランドの一貫性を維持しながら、費用対効果の高いビデオ広告で投資収益率を最大化します。パフォーマンスマーケティングに焦点を当てた企業向けに、30秒の迅速で結果指向のビデオを開発します。プロフェッショナルなグラフィックスとパンチの効いた直接的なオーディオスタイルを利用して、価値提案を強調します。さまざまなプラットフォームにコンテンツを適応させるためのアスペクト比のリサイズとエクスポートがどれほど簡単かを示し、広範なオーディエンスリーチとメッセージの明確さを確保するために自動字幕/キャプションを補完します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なAIスポークスパーソンビデオ広告を作成しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、魅力的なビデオ広告を生成します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがリアルなAIスポークスパーソンを使ってそれを実現し、広告クリエイティブとパフォーマンスマーケティングの取り組みを革新します。
HeyGenは私のマーケティングエージェンシーのクリエイティブ制作を効率化するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはカスタマイズ可能な広告テンプレートと強力なブランディングコントロールを提供することで、マーケティングエージェンシーがクリエイティブ制作を効率化するのを支援します。これにより、すべてのビデオ広告で迅速な反復と一貫したブランドメッセージングが可能になり、キャンペーン管理の効率が向上します。
HeyGenビデオ広告のカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、音楽、AIアバター、ナレーションをカスタマイズし、特定のブランディング要素を組み込むことができるなど、広告クリエイティブのための広範なカスタマイズを提供します。これにより、ビデオ広告が強力なブランドの一貫性とインパクトを維持することが保証されます。
HeyGenを使用してAIビデオ広告を作成するプロセスはどのようなものですか？
HeyGenを使用してAIビデオ広告を生成するプロセスは非常に簡単で、スクリプトをプロフェッショナルなビデオ広告に数分で変換します。直感的なプラットフォームがクリエイティブ制作を簡素化し、高品質な広告クリエイティブを効率的に生成することを可能にします。