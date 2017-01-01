プロフェッショナルなSOPを簡単に生成することを想像してください。この30秒のビデオは、小規模ビジネスのオーナーやチームリーダーを対象に、AI SOPウォークスルー生成ツールがどのようにして重要なガイドの作成を簡素化するかを示します。ビジュアルスタイルは明るくミニマリストで、スムーズなUIインタラクションを見せ、元気で励みになる音声トラックを組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用して、コアの利点を迅速に説明し、フレンドリーなAIアバターがプロセスをデモンストレーションするかもしれません。

ビデオを生成