AIソフトウェア概要ジェネレーター: 迅速な要約

レポート、会議、PDFからの重要な洞察で生産性を向上させます。スクリプトからのテキストを使用してビデオ要約を生成し、時間を節約します。

忙しいプロフェッショナルやチームリーダーをターゲットにした45秒の魅力的なビデオを作成し、AI要約生成ツールがどのように彼らのワークフローを革新できるかを示します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、現代的で、アップビートなバックグラウンドミュージックとクリーンでプロフェッショナルなグラフィックを使用し、迅速に重要な洞察を抽出し、時間を節約する能力を強調します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、この生産性ツールの利点をシームレスにナレーションし、クリアなボイスオーバー生成で補完します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロジェクトマネージャーや部門長向けに、AI駆動のレポートジェネレーターの力を示す60秒のプロフェッショナルなビデオを制作します。企業的で情報豊富なビジュアルスタイルを採用し、明確で権威あるナレーションを行い、カスタマイズオプションの柔軟性とさまざまなエクスポート形式を紹介します。AIアバターが視聴者をプロセスに案内し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して洗練された一貫性のあるプレゼンテーションを行います。
サンプルプロンプト2
学生や研究者向けに、'会議'や'文書'をどのようにして実行可能な箇条書きに変換し、生産性を大幅に向上させるかを強調する30秒の魅力的なビデオをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでフレンドリーであり、アニメーションテキストを使用して観客を引きつけます。HeyGenの字幕/キャプションを組み込み、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して複雑な情報をシンプルに示します。
サンプルプロンプト3
技術に精通したユーザーやビジネスアナリストを対象にした40秒の洗練されたビデオを開発し、AIソフトウェア概要ジェネレーターの高度な統合とPDF解析機能を探ります。ビジュアルトーンは技術的で自信に満ちたものであり、さまざまな統合アイコンを描くスリークなモーショングラフィックスを特徴とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してプラットフォームの柔軟性を確保し、高品質のボイスオーバー生成を通じて説得力のあるナarrativeを提供します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIソフトウェア概要ジェネレーターの仕組み

AIを使用してレポート、会議、文書から簡潔で洞察に満ちた概要を生成し、生産性とコミュニケーションを向上させます。

1
Step 1
文書をアップロード
包括的なレポートを含む文書を簡単にアップロードし、AIが分析して概要生成の準備をします。
2
Step 2
要約を作成
強力なAIソフトウェア概要ジェネレーターを活用して、重要な洞察を即座に抽出し、簡潔な要約を作成します。
3
Step 3
カスタマイズを適用
字幕/キャプションを組み込むなど、さまざまなカスタマイズオプションを使用して概要を洗練し、特定のオーディエンスに合わせます。
4
Step 4
概要をエクスポート
アスペクト比のリサイズを含むビデオとして、さまざまなプラットフォームに対応したエクスポート形式で、洗練されたAI生成の概要をエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIビデオで複雑な情報を簡素化

.

HeyGenを使用して、複雑なAIソフトウェアの概要やレポートを簡素化し、どのオーディエンスにとってもアクセスしやすく、理解しやすい情報にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のコンテンツのAI要約ジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは、書かれた要約、レポート、または重要な洞察をダイナミックなビデオプレゼンテーションに変換する力を提供します。テキストをビデオに変換する機能とリアルなAIアバターを活用することで、HeyGenは複雑な情報を魅力的に伝える視覚的なAI要約ジェネレーターとして機能します。

HeyGenはAI駆動のビデオでどのようなレポートを作成できますか？

HeyGenはAIビデオプラットフォームであり、既存のレポート、会議メモ、または長い文書を簡潔なビデオ概要に変換することに優れています。このユニークなアプローチは、効率的なAI駆動のレポートジェネレーターとして機能し、時間を節約し、従来のテキスト要約よりも効果的に情報を伝えることができます。

HeyGenはビデオ概要の作成にカスタマイズオプションを提供していますか？

はい、HeyGenはビデオ概要をカスタマイズするための広範なオプションを提供しており、ブランドコントロール、多様なテンプレート、異なるAIアバターや声を使用して要約をカスタマイズする能力を含みます。これにより、生産性が向上し、ビデオ出力が特定のコミュニケーションニーズに完全に一致することを保証します。

HeyGenはコンテンツ概要の準備でチームの時間を節約するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、さまざまなテキスト入力からプロフェッショナルなビデオ概要を自動的に作成することで、チームが時間を大幅に節約するのに役立ちます。革新的なAIソフトウェア概要ジェネレーターとして、複雑な情報を伝えるプロセスを効率化し、チーム全体の生産性を向上させます。