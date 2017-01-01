小規模ビジネスオーナーが高品質なマーケティングビデオを簡単に制作できることを紹介する、30秒の魅力的なソーシャルメディア広告を作成してください。ターゲットオーディエンスは、オンラインプレゼンスを拡大したいと考えている起業家です。このビデオは明るく楽観的な雰囲気で、エネルギッシュなAIアバターがHeyGenの様々なプロフェッショナルテンプレートを紹介し、現代的で心を弾ませるサウンドトラックが流れる内容にしてください。HeyGenのAIアバターと多様なテンプレート＆シーンを使って、ビデオ制作を簡略化できることを強調してください。

ビデオを生成