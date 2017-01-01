魅力的な投稿のためのAIソーシャルメディアビデオジェネレーター
リアルなAIアバターを使って、観客の注意を簡単に引きつける魅力的なソーシャルメディアビデオを作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイター向けに、ブログ投稿を魅力的なソーシャルメディアビデオに変換する方法を示す45秒の情報豊かなチュートリアルを開発してください。コンテンツは、効率的なコンテンツ再利用を求めるインフルエンサーやデジタルマーケターを対象としています。ビジュアルスタイルはダイナミックでクリーンにし、アニメーションテキストオーバーレイとスクリプトから直接生成された親しみやすく明瞭なナレーションを組み込んでください。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能と正確なナレーション生成の力を強調し、シームレスな制作を実現してください。
忙しい起業家をターゲットにした15秒の簡潔なプロモーションクリップを制作してください。このビデオは、ユーザーが既存のコンテンツを様々なプラットフォーム向けに簡単に再利用できる方法を示すものです。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、インスピレーションを与えるもので、素早いトランジションと太字のテキストを使用し、アップビートでモチベーショナルな音楽を背景に流してください。HeyGenが自動的に字幕を生成し、包括的なAIソーシャルメディアビデオジェネレーターとして機能し、迅速なチャンネル展開を可能にすることを示してください。
ブランドマネージャー向けに、すべてのデジタル接点で一貫したブランドメッセージを提供することに焦点を当てた60秒のプロフェッショナルな企業発表ビデオを作成してください。ビデオのビジュアル美学は洗練されており、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なストック映像を使用し、権威あるナレーションと微妙にブランドに合わせた背景音楽を使用してください。HeyGenが効果的なAIビデオエディターとして機能し、正確なアスペクト比のリサイズとエクスポートを可能にし、プラットフォーム全体でブランドの整合性を維持し、すべてのビジュアルが会社のブランドガイドラインに従うことを保証する方法を強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のソーシャルメディアビデオ制作を向上させますか？
HeyGenは、魅力的なコンテンツを簡単に制作できる高度なAIソーシャルメディアビデオジェネレーターです。AIアバターとダイナミックなテンプレートを活用して、あらゆるプラットフォーム向けの高品質なソーシャルメディアビデオを作成し、オンラインプレゼンスを向上させましょう。
HeyGenのビデオ編集ツールにおけるAIアバターの役割は何ですか？
HeyGenのAIアバターは、テキストプロンプトを魅力的なビデオプレゼンテーションに変換します。これらのカスタマイズ可能なアバターは、強力なAIビデオエディターツールと組み合わせることで、カメラやスタジオを必要とせずに人間味のあるメッセージを届けることができます。
HeyGenはプロフェッショナルなマーケティングビデオの作成を手助けしますか？
もちろんです。HeyGenは、プロフェッショナルなマーケティングビデオを簡単に制作するための優れたAIビデオジェネレーターとして機能します。ブランドの独自性をブランディングコントロールを使って実装し、既存のコンテンツを新しいナレーションや字幕で再利用して最大の効果を発揮しましょう。
HeyGenはどのようにしてスクリプトをフルビデオに変換しますか？
HeyGenは、スクリプトを数クリックで洗練されたビデオに変換することで、テキスト・トゥ・ビデオプロセスを簡素化します。プラットフォームはリアルなナレーションを生成し、自動的に字幕を追加することで、メッセージが明確でグローバルなオーディエンスにアクセス可能であることを保証します。