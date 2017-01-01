AIソーシャルコンテンツジェネレーター: 魅力的な投稿を迅速に作成

ソーシャルメディアコンテンツの作成を強化。テキストスクリプトからビデオを生成し、オーディエンスを魅了します。

忙しいマーケティングマネージャーや小規模ビジネスオーナーが、AIソーシャルコンテンツジェネレーターの力を活用して、45秒のビデオでコンテンツ作成を効率化する方法を発見してください。このスピーディーでインスピレーションを与えるビデオは、モダングラフィックとアップビートな音楽を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を示し、シンプルなアイデアを公開準備が整った投稿に変える驚異的な効率を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアインフルエンサー向けにデザインされた30秒のビビッドなビデオで、創造的な可能性を解き放ち、魅力的なソーシャルメディア投稿を簡単に作成する方法を強調します。視覚的に豊かでダイナミックなスタイルとトレンディなバックグラウンドミュージックを備えたこのビデオは、HeyGenのAIアバターとテンプレート＆シーンがユーザーに驚くべきユニークなコンテンツを一貫して生み出す力を与える様子を示します。
サンプルプロンプト2
ブランドストラテジストやエージェンシープロフェッショナル向けの洗練された60秒の説明ビデオで、ブランドの存在感を高め、シームレスなブランドカスタマイズを強調します。クリーンでコーポレートなビジュアルスタイルと落ち着いたインストゥルメンタル音楽を通じて、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとボイスオーバー生成が、ソーシャルメディアコンテンツがブランドガイドラインに完璧に一致することを保証する方法を詳述します。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケターやコミュニティマネージャー向けの40秒の魅力的なビデオで、デジタルリーチを最適化し、ソーシャルメディアワークフローの多様性を示します。魅力的で教育的なビジュアルスタイルと現代的なサウンドトラックを特徴とするこのビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポートと字幕/キャプションが、InstagramストーリーやLinkedInカルーセルなどの多様なプラットフォームにコンテンツを適応させるのをいかに簡単にするかを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIソーシャルコンテンツジェネレーターの仕組み

AIを使用してアイデアをダイナミックで公開準備が整ったソーシャルメディアコンテンツに簡単に変換し、ソーシャルメディアワークフローを効率化し、オーディエンスを引き付けます。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、テキストまたはスクリプトをジェネレーターに入力します。AIはこの入力を利用して、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、魅力的なコンテンツを迅速に生成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
ブランドを表現するための「AIアバター」を選択するか、ソーシャルメディア投稿に完璧にマッチするさまざまなテンプレートやシーンから選んでメッセージを強化します。
3
Step 3
ブランディングと調整を適用
「ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）」を使用してコンテンツをカスタマイズし、ブランドの一貫性を維持します。ボイスオーバーや字幕を追加して、ソーシャルメディアコンテンツの最大のアクセシビリティとインパクトを実現します。
4
Step 4
エクスポートと公開
さまざまなソーシャルプラットフォームに合わせて「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」を利用して作成を完成させます。公開準備が整った投稿は、ソーシャルメディアワークフローにシームレスに統合され、共有する準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例の紹介

顧客の声をインパクトのあるAI生成ビデオに変換し、ターゲットオーディエンスとの信頼と信頼性をソーシャルメディアで構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてさまざまなプラットフォーム向けのソーシャルメディアコンテンツ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、テキストをAIアバターとボイスオーバーを使用して魅力的なビデオに変換することで、ソーシャルメディアコンテンツ作成を効率化します。ユーザーは多様なソーシャルメディア投稿を迅速に生成でき、コンテンツ作成プロセスを効率的かつスケーラブルにします。このプラットフォームはさまざまなアスペクト比をサポートし、異なるソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたコンテンツを提供します。

HeyGenは多様なプラットフォーム向けのAIソーシャルメディア投稿ジェネレーターとして機能しますか？

はい、HeyGenは強力なAIソーシャルメディア投稿ジェネレーターとして機能し、ユーザーがシンプルなテキストスクリプトからダイナミックなビデオコンテンツを作成できるようにします。InstagramストーリーやLinkedInカルーセルなどのプラットフォームに適した魅力的なソーシャルメディアコンテンツの生成をサポートします。HeyGenを使用すれば、アイデアを公開準備が整った投稿に変えるのは簡単で効率的です。

HeyGenはソーシャルメディアコンテンツをカスタマイズするためのブランドコントロールを提供しますか？

HeyGenは、ソーシャルメディアコンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようにするための強力なブランドコントロールを提供します。ユーザーは自分のロゴ、ブランドカラー、特定のビジュアルスタイルでビデオをカスタマイズできます。これにより、すべてのソーシャルメディア投稿で一貫したブランド表現が可能になります。

HeyGenはAIアバターを使用して公開準備が整ったソーシャルメディア投稿を作成するためのテンプレートを提供しますか？

もちろんです。HeyGenは、コンテンツ作成を開始するためのさまざまなプロフェッショナルテンプレートとシーンを提供します。これらのテンプレートは、AIアバターとテキストからビデオへの機能と組み合わせて、迅速に公開準備が整った投稿を作成するのに役立ちます。これにより、ソーシャルメディアワークフローが簡素化され、魅力的なソーシャルメディアコンテンツの迅速な生成が可能になります。