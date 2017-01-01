小規模ビジネスオーナーをターゲットにした30秒の活気あるマーケティングビデオを作成し、デジタルサイネージコンテンツの更新がいかに簡単かを紹介します。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、フレンドリーなAIアバターが明るく元気な声でその利点を説明します。AIアバターの力を活用したダイナミックなAIデジタルサイネージの魅力を強調し、瞬時に注目を集めるコンテンツを提供します。

