AIビデオジェネレーターがデジタルサイネージディスプレイを変革

デジタルスクリーンでのエンゲージメントを向上させましょう。リアルなAIアバターをフィーチャーしたプロフェッショナルなビデオを迅速に生成します。

小規模ビジネスオーナーをターゲットにした30秒の活気あるマーケティングビデオを作成し、デジタルサイネージコンテンツの更新がいかに簡単かを紹介します。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、フレンドリーなAIアバターが明るく元気な声でその利点を説明します。AIアバターの力を活用したダイナミックなAIデジタルサイネージの魅力を強調し、瞬時に注目を集めるコンテンツを提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
イベントオーガナイザーや小売店マネージャーを対象にした45秒のエネルギッシュな説明ビデオを開発し、スクリーン用の魅力的なコンテンツを迅速に生成する方法を示します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、例の間で素早くカットされ、モチベーショナルなバックグラウンドミュージックと熱意あるナレーターが伴います。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、シンプルなスクリプトを魅力的なビジュアルに変えるコンテンツ作成の容易さを強調します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマーケター向けにスタイリッシュな60秒のプロモーションビデオをデザインし、ブランドメッセージングのための広範なカスタマイズ機能を示します。ビジュアルとオーディオスタイルはトレンドで現代的であり、クールなグラフィックスとスムーズで自信に満ちた声でナレーションされます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、どのソーシャルメディアプラットフォームにも最適な自動字幕/キャプション付きの高度にパーソナライズされたコンテンツを簡単に制作できることを示します。
サンプルプロンプト3
企業コミュニケーションおよび人事部門向けにプロフェッショナルな30秒の内部コミュニケーションビデオを制作し、一貫したメッセージングのためのAIビデオジェネレーターの効率性を強調します。ビジュアルスタイルはクリーンでコーポレートなものであり、トーキングヘッドAIアバターが明確で簡潔なメッセージを伝え、控えめなバックグラウンドミュージックが補完します。AIビデオジェネレーターと正確なボイスオーバー生成を組み合わせることで、すべての内部および外部マーケティングビデオでブランドの一貫性を維持するインパクトのあるトーキングヘッドを作成する方法を示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIサイネージビデオジェネレーターの仕組み

テキストをダイナミックなビデオコンテンツに簡単に変換し、デジタルディスプレイでのコミュニケーションを強化します。魅力的なビジュアルとカスタマイズ可能なAIアバターを活用します。

1
Step 1
スクリプトからビデオコンテンツを作成
まず、伝えたいメッセージをテキストとして入力します。私たちのプラットフォームは、先進的な「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能を利用して、瞬時に初期のビデオシーンを生成し、あなたの言葉を魅力的なビジュアルに変えます。
2
Step 2
テンプレートとAIアバターを選択
プロフェッショナルな「テンプレートとシーン」から選び、適切なAIアバターを選択してメッセージを強化します。ブランド要素やビジュアルスタイルをパーソナライズして、コミュニケーションの目標に合わせます。
3
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを追加
「ボイスオーバー生成」機能を使用して、明確で魅力的なボイスオーバーを統合するか、自分の音声をアップロードします。デジタルサイネージでの最大のアクセシビリティのために、「字幕/キャプション」を簡単に追加し、メッセージが普遍的に理解されるようにします。
4
Step 4
デジタルサイネージディスプレイ用にエクスポート
さまざまな画面の向きに合わせてビデオを最終化します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、コンテンツがどのデジタルサイネージプラットフォームにも最適化され、インパクトのある表示ができるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIを活用した顧客成功ストーリー

デジタルスクリーンで信頼を築き、新しい顧客を引き付けるためのインパクトのあるビデオ証言や成功ストーリーを開発します。

よくある質問

HeyGenは多様なニーズに対してどのようにコンテンツ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、直感的なテンプレートと高度なAIビデオジェネレーター機能を使用して、ユーザーが高品質なマーケティングビデオやソーシャルメディアコンテンツを簡単に生成できるようにします。私たちのプラットフォームは、プロフェッショナルなビデオ制作を誰にでもアクセス可能にするために、コンテンツ作成プロセス全体を効率化します。

HeyGenでAIアバターやトーキングヘッドを生成できますか？

もちろんです！HeyGenは高度なAIアバタージェネレーターであり、テキストからリアルなAIアバターやトーキングヘッドを作成することができます。AIボイスジェネレーター技術を備えており、複雑なビデオ編集ツールを必要とせずに、魅力的な説明ビデオやパーソナライズされたメッセージを簡単に制作できます。

HeyGenはダイナミックなデジタルサイネージソリューションにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ロゴやカラーのブランディングコントロール、テキストをビデオに変換して魅力的なAIデジタルサイネージを作成する機能など、ダイナミックなデジタルサイネージコンテンツを作成するための強力な機能を提供します。私たちのプラットフォームは、視覚的なコミュニケーションがインパクトを持ち、ブランドに合ったものになることを保証します。

HeyGenのビデオ編集ツールとカスタマイズ機能はどれほど使いやすいですか？

HeyGenは非常に使いやすく設計されており、すべてのスキルレベルに対応した強力で直感的なビデオ編集ツールを提供します。メディアライブラリのサポート、アスペクト比のリサイズ、ブランディングコントロールなどの広範なカスタマイズ機能を簡単に活用して、ニーズに合わせてビデオを正確に調整できます。