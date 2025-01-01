AIサービス概要ビデオメーカーで概要を作成
強力なスクリプトからのテキストを使用して、プロフェッショナルなサービス概要ビデオを簡単に作成し、魅力的なAI説明ビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング専門家向けに、HeyGenの多様なビデオテンプレートとプロフェッショナルなAIアバターを通じて、AIを活用したビデオ作成の力を示す45秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作し、洗練されたビジュアルと自信に満ちた音声スタイルで提供します。
プロダクトマネージャー向けに、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、親しみやすく魅力的な音声と情報豊かなビジュアルスタイルを組み合わせて、製品機能を簡単にカスタマイズできる魅力的なAI説明ビデオを生成する方法を強調する60秒の情報豊かな製品デモを開発します。
オンライン教育者向けに、HeyGenを使用してアニメーションビデオ作成を簡素化する30秒のチュートリアルをデザインし、明るく魅力的なビジュアルスタイルを確保しながら、自動字幕/キャプションを利用して学生との明確なコミュニケーションを図ります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを活用した説明ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはプロセス全体を簡素化し、ユーザーが高品質なAI説明ビデオを簡単に生成できるようにします。HeyGenの高度なプラットフォームを使用すると、スクリプトを数分で魅力的なAIサービス概要ビデオに変換し、複雑なビデオ作成をシンプルにします。
HeyGenはビデオ制作のためにどのようなクリエイティブ資産を提供していますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレート、リアルなAIアバター、豊富なストック写真やビデオを提供し、ビデオ制作を強化します。これにより、さまざまなニーズに合わせてプロフェッショナルでアニメーション化されたビデオコンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenでブランドに合わせてビデオコンテンツをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや色などのビデオ要素をカスタマイズできます。これにより、製品デモやその他のビデオコンテンツがブランドの独自のアイデンティティに完全に一致します。
HeyGenで新しいビデオコンテンツをどれくらい早く作成できますか？
HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップエディターとテキストからビデオへの機能により、迅速なビデオ作成が可能です。スクリプトを効率的に洗練されたビデオコンテンツに変換し、制作時間を大幅に短縮し、クリエイティブなワークフローを加速します。