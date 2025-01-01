AIサービス概要ビデオジェネレーター：ビデオ作成を簡素化
強力なスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、アイデアを高品質の説明ビデオやプロモーションビデオに簡単に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャー向けに、革新的なコンテンツソリューションを求める90秒の説明ビデオを作成します。現代的で魅力的なアニメーションスタイルを採用し、鮮やかな色彩と親しみやすいAIアバターの声で「説明ビデオ」の作成を解き明かします。強力な「AIアバター」がメッセージをパーソナライズする方法を強調し、多様な「テンプレートとシーン」を使用して迅速にカスタマイズする方法を示し、企業が効率的にマーケティングビデオを生成できることを証明します。
小規模ビジネスオーナーやソーシャルメディアマーケター向けに、45秒のダイナミックなプロモーションビデオが必要です。この短くインパクトのある作品は、テンポの速い編集、鮮やかなビジュアル、パンチの効いたエネルギッシュなボイスオーバーを活用して注目を集めます。豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」と柔軟な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を紹介し、さまざまなプラットフォームに適した高品質のビデオを簡単に作成する方法を示します。
教育コンテンツクリエイターや企業トレーナーを対象に、2分間のビデオで「生成AIビデオ」プラットフォームの高度な機能を詳述します。プロフェッショナルで指導的な美学を取り入れ、明確なオンスクリーンテキストと落ち着いた権威ある声で、複雑なテーマに対する「ボイスオーバー生成」の精度を強調します。さらに、アクセシビリティと理解を向上させるための自動「字幕/キャプション」の価値を強調し、自然なボイスオーバー生成を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIボイスオーバーを使用したテキストからビデオの作成を可能にしますか？
HeyGenは高度なAIサービスを利用して、テキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換します。私たちのテキストからビデオへの技術は自然なボイスオーバー生成を統合しており、高品質のビデオを効率的に生成することができます。
HeyGenはブランディングやマーケティングビデオのためにカスタムAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターの制作を専門としており、ブランドに合わせてカスタマイズすることができます。これらのAIアバターは、プロモーションビデオ、マーケティングビデオ、説明ビデオを一貫したプロフェッショナルな外観で強化するのに理想的です。
HeyGenのプラットフォーム内でのビデオ生成にはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、テンプレートやブランディングコントロールを通じてワークフローの最適化をサポートするビデオエディター内での広範なカスタマイズオプションを提供します。ユーザーは視覚要素を調整し、自分のメディアを組み込んで、ソーシャルメディアビデオを含むビデオが独自のスタイルを反映するようにすることができます。
HeyGenはどのようにして高品質のビデオ出力とアクセシビリティ機能を保証しますか？
HeyGenは、自動字幕やアスペクト比のリサイズなどの機能を通じて高品質のビデオを提供するように設計されています。このコミットメントにより、生成されたコンテンツが視覚的に魅力的であるだけでなく、さまざまなプラットフォームに最適化され、アクセスしやすくなっています。