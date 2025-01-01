AIスクリプトビデオジェネレーター: 魅力的なビデオを迅速に作成
テキストをダイナミックなトーキングヘッドビデオコンテンツに瞬時に変換し、強力なAIアバターを活用して観客を魅了します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業トレーナーや教育者向けに設計された90秒の内部トレーニングモジュールを想像してください。新しいソフトウェア機能に焦点を当てたビデオで、魅力的で直接的かつプロフェッショナルな美学を持ち、カスタム背景とフレンドリーなAIアバターのプレゼンターを利用します。このトーキングヘッドビデオは、HeyGenの強力なAIアバター機能を活用して、人間のプレゼンターを必要とせずに明確で一貫した指導を提供します。
マーケティング専門家や製品マネージャーを対象とした45秒の製品アップデート発表を制作し、新しいプラットフォーム統合を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでアップビートであり、クイックカット、アニメーションテキストオーバーレイ、エネルギッシュなボイスオーバー生成トラックを特徴とします。この簡潔なスクリプトからビデオへの制作は、HeyGenのボイスオーバー生成の力を示し、主要な利点と機能を迅速に説明します。
グローバルなコンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、さまざまなプラットフォームでの情報の迅速な配信を強調する30秒のソーシャルメディアスニペットを開発します。ビジュアルスタイルはモダンで理解しやすく、鮮やかなグラフィックスと明確なオンスクリーンサブタイトルを備えています。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプション機能を効果的に使用することで、ソーシャルメディアビデオのリーチを拡大し、多様な視聴者にアクセス可能にする方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてスクリプトをAIでビデオに変換しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、テキストからスピーチへのリアルなAIアバターと自然なAIボイスオーバーを生成します。これにより、HeyGenアプリ内でのコンテンツ作成プロセスが簡素化され、複雑なビデオ制作がアクセス可能になります。
HeyGenは自動的に字幕を追加し、高解像度のMP4ビデオをエクスポートできますか？
はい、HeyGenはすべてのビデオに正確な字幕を自動生成し、アクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを向上させます。完成したプロジェクトを高解像度のMP4ファイルとして自信を持ってエクスポートでき、すべてのプラットフォームでの品質を保証します。
HeyGenで利用可能なAIアバターはどのようなものですか？
HeyGenは、ブランドやメッセージに合わせてカスタマイズ可能な多様なリアルなAIアバターを提供しています。これには、ストックAIアバターとカスタムアバターを作成する機能が含まれており、さまざまなコンテンツニーズに柔軟に対応します。
HeyGenはさまざまなコンテンツタイプに対応した完全なオンラインビデオエディターですか？
もちろんです。HeyGenは包括的なオンラインビデオエディター体験を提供し、ストック映像、背景音楽、ブランディングコントロールをシームレスに統合できます。これにより、ユーザーはHeyGenアプリ内で魅力的な短編ビデオやソーシャルメディアビデオを作成することができます。